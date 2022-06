Забрать её и ещё две игры можно попробовать с 7 июня.

Sony официально раскрыла подборку новых игр PlayStation Plus на июнь и напомнила о планомерном переходе на новые планы подписки, которые сегодня стали доступны в Японии. Пока в России ситуация с работой сервиса всё ещё непонятна, кому-то удаётся добавить новые игры в свою библиотеку, а у кого-то возникают проблемы. Пользователи, не имеющие проблем с доступом к ежемесячным раздачам игр PlayStation Plus, с 7 июня смогут получить три игры и, пожалуй, самым интересным предложением является God of War (PS4).

Игра не нова, её релиз состоялся на PlayStation 4 в 2018 году, а в начале этого года она перестала быть эксклюзивом игровых консолей Sony и появилась на ПК — за два с половиной месяца удалось продать 971000 копий. Вряд ли поклонники PlayStation ещё не ознакомились с этой легендарной серией, возможно, кто-то только недавно стал владельцем консоли, для таких пользователей God of War однозначно становится отличным предложением.

Также в июньскую подборку вошли файтинги Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) и Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5), в них можно будет отвлечься от мрачного мира God of War, вспомнить или только познакомиться с персонажами из популярного японского аниме и мультсериала про жизнь жёлтой губки на дне океана.