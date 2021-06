Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Valve ежегодно проводит крупнейшие киберспортивные турниры по своим популярным онлайн играм CS GO и Dota 2. В 2020 году из-за пандемии пришлось отменить мероприятия CS GO Major и Dota 2 The International. В этом году они должны состояться, однако напряженная эпидемиологическая обстановка может снова нарушить планы Valve.

реклама

У компании возникли проблемы с The International 10. Valve тщательно готовилась к проведению этого мероприятия в Швеции, казалось, что все удалось урегулировать, организации Stockholm Live и Visit Stockholm уверяли Valve в получение требуемых для проведения киберспортивного мероприятия послаблений, аналогичных тем, что получают для проведения крупных спортивных мероприятий. Эти послабления, в том числе, дают возможность получить визы участникам турнира и прессе, а также упрощают процедуру въезда в страну.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

Но накануне министр внутренних дел Швеции не признал The International профессиональным спортивным состязанием, сообщила Valve. Компания была вынуждена отправить две апелляции, но все безрезультатно. Valve «твердо настроена» провести The International в безопасной обстановке в Европе и уверена, что найдет решение. Расписание отборов на турнир не изменилось, стадия начнется 23 июня.