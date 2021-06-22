У Valve возникли проблемы с проведением турнира The International 10 по Dota 2
Компания Valve ежегодно проводит крупнейшие киберспортивные турниры по своим популярным онлайн играм CS GO и Dota 2. В 2020 году из-за пандемии пришлось отменить мероприятия CS GO Major и Dota 2 The International. В этом году они должны состояться, однако напряженная эпидемиологическая обстановка может снова нарушить планы Valve.
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У компании возникли проблемы с The International 10. Valve тщательно готовилась к проведению этого мероприятия в Швеции, казалось, что все удалось урегулировать, организации Stockholm Live и Visit Stockholm уверяли Valve в получение требуемых для проведения киберспортивного мероприятия послаблений, аналогичных тем, что получают для проведения крупных спортивных мероприятий. Эти послабления, в том числе, дают возможность получить визы участникам турнира и прессе, а также упрощают процедуру въезда в страну.
Но накануне министр внутренних дел Швеции не признал The International профессиональным спортивным состязанием, сообщила Valve. Компания была вынуждена отправить две апелляции, но все безрезультатно. Valve «твердо настроена» провести The International в безопасной обстановке в Европе и уверена, что найдет решение. Расписание отборов на турнир не изменилось, стадия начнется 23 июня.
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