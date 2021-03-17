Вице-президент ASML: 7-нанометровая технология Intel близка к 5-нанометровой TSMC и Samsung
Энтони Йен, вице-президент по развитию технологий ASML, несколько дней назад в своем интервью ресурсу Morning Brew подтвердил присутствие Intel среди основных заказчиков современных машин для литографии в жестком ультрафиолете EUV.
реклама
Специалист отметил, что в настоящее время самой передовой технологией, готовой для массового производства, является 5-нанометровый техпроцесс TSMC и Samsung, Intel при этом так и не начала массовое производство по 7-нм техпроцессу. «Но здесь нужно быть осторожным: у Intel более строгие правила проектирования, поэтому 7-нанометровая технология Intel похожа на 5-нанометровую технологию TSMC и Samsung», — предупреждает Энтони Йен.
Intel подчеркивала, что предъявляет более строгие требования к таким показателям, как плотность транзисторов и ширина затвора. Высокие стандарты — это хорошо, но переход на новый техпроцесс продолжает откладываться и серийное производство 7-нм продукции перенесено на 2023 год.
Ранее известный технический блогер Роман «Der8auer» Хартунг сравнил 14+++-нм техпроцесс Intel и 7-нм техпроцесс TSMC в AMD Zen2 с помощью электронного микроскопа и установил, что ширина затвора транзисторов в этих технологиях производства практически одинакова.
реклама
Источник: Morning Brew
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила