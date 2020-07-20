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God of War может стать следующим эксклюзивом Playstation, вышедшим на ПК

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Источник изображения: God of War – Story Trailer | PS4

Известный под псевдонимом Rand al Thor инсайдер Xbox сообщил на своем очередном подкасте Xbox Two 19 о том, что корпорация Sony планирует выпустить для персональных компьютеров (ПК) очередной эксклюзив PlayStation 4.

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В последнее время сеть стали наполнять слухи о готовящихся для ПК анонсах новых эксклюзивов от компании Sony. В список возможных претендентов попали такие игры, как Bloodborne и God of War. Информация от Rand al Thor — это еще одно подтверждение, что следующим подарком Sony для ПК-геймеров станет проект от Santa Monica Studio.

Со слов Rand al Thor, God of War может появиться на ПК в этом году. Анонс нового эксклюзива ожидается в августе этого года. Об этом Rand al Thor говорит после 2:06:00 своего подкаста.

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Ранее Sony заявляла, что компания будет портировать некоторые из своих самых крупных игровых проектов на ПК. Death Stranding от Kojima Productions уже доступна на ПК, а Horizon Zero Dawn от Guerilla Games выйдет 7 августа 2020 года. Возможно, Sony поделится информацией о God of War для ПК как раз после выхода Horizon Zero Dawn.

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Официальной информации по поводу следующих эксклюзивов от Sony пока не поступало. Если информация подтвердится, то игроки на ПК получат последнюю часть одной из самых знаменитых франшиз Playstation.

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