Известный под псевдонимом Rand al Thor инсайдер Xbox сообщил на своем очередном подкасте Xbox Two 19 о том, что корпорация Sony планирует выпустить для персональных компьютеров (ПК) очередной эксклюзив PlayStation 4.

В последнее время сеть стали наполнять слухи о готовящихся для ПК анонсах новых эксклюзивов от компании Sony. В список возможных претендентов попали такие игры, как Bloodborne и God of War. Информация от Rand al Thor — это еще одно подтверждение, что следующим подарком Sony для ПК-геймеров станет проект от Santa Monica Studio.

Со слов Rand al Thor, God of War может появиться на ПК в этом году. Анонс нового эксклюзива ожидается в августе этого года. Об этом Rand al Thor говорит после 2:06:00 своего подкаста.

Ранее Sony заявляла, что компания будет портировать некоторые из своих самых крупных игровых проектов на ПК. Death Stranding от Kojima Productions уже доступна на ПК, а Horizon Zero Dawn от Guerilla Games выйдет 7 августа 2020 года. Возможно, Sony поделится информацией о God of War для ПК как раз после выхода Horizon Zero Dawn.

Официальной информации по поводу следующих эксклюзивов от Sony пока не поступало. Если информация подтвердится, то игроки на ПК получат последнюю часть одной из самых знаменитых франшиз Playstation.