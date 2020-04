Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня стартовали бесплатные выходные в гоночной игре The Crew 2 от Ubisoft. До 13 апреля всем желающим доступна полная версия игры с многопользовательским режимом на PC и PS4. Но обладатели PS4 без подписки PlayStation Plus не смогут играть совместно со своими друзьями, им не будет доступен командный режим и соревнования между игроками. Также все желающие могут приобрести сейчас или после бесплатных выходных The Crew 2 по хорошей скидке в 75%, игра обойдется вам от 499,75 до 874,75 ₽ в зависимости от издания. Кроме этого вы можете оформить подписку UPLAY+, первый месяц которой обойдется вам в 449,99 ₽. При покупке весь прогресс в игре после бесплатных выходных сохранится.

The Crew 2 вышла в июне 2018 года и предложила любителям аркадных гонок огромный открытый мир, основанный на реальной карте США, и множество транспортных средств среди которых не только более 270 автомобилей, но и мотоциклы, катера, даже самолеты. Игра регулярно получает обновления, новые транспортные средства, в виртуальном мире регулярно проходят события и соревнования. На сезонный пропуск, который позволит получить ранний доступ ко всему новому контенту, внутриигровым скидкам, новым возможностям кастомизации и эксклюзивным транспортным средствам, сейчас действует скидка 50%, он обойдется вам в 1199,5 ₽.

