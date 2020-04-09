Ubisoft сделала The Crew 2 бесплатной до 13 апреля
рекламаСегодня стартовали бесплатные выходные в гоночной игре The Crew 2 от Ubisoft. До 13 апреля всем желающим доступна полная версия игры с многопользовательским режимом на PC и PS4. Но обладатели PS4 без подписки PlayStation Plus не смогут играть совместно со своими друзьями, им не будет доступен командный режим и соревнования между игроками. Также все желающие могут приобрести сейчас или после бесплатных выходных The Crew 2 по хорошей скидке в 75%, игра обойдется вам от 499,75 до 874,75 ₽ в зависимости от издания. Кроме этого вы можете оформить подписку UPLAY+, первый месяц которой обойдется вам в 449,99 ₽. При покупке весь прогресс в игре после бесплатных выходных сохранится.
The Crew 2 вышла в июне 2018 года и предложила любителям аркадных гонок огромный открытый мир, основанный на реальной карте США, и множество транспортных средств среди которых не только более 270 автомобилей, но и мотоциклы, катера, даже самолеты. Игра регулярно получает обновления, новые транспортные средства, в виртуальном мире регулярно проходят события и соревнования. На сезонный пропуск, который позволит получить ранний доступ ко всему новому контенту, внутриигровым скидкам, новым возможностям кастомизации и эксклюзивным транспортным средствам, сейчас действует скидка 50%, он обойдется вам в 1199,5 ₽.
рекламаСтраница события
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила