Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В распоряжении компьютерного портала hexus.net оказалась система на базе Ryzen 9 3900 от компании AWD-IT. В настоящее время в розничной продаже доступны только Ryzen 9 3950X и 3900X, версия 3900 доступна только для сборщиков готовых систем и, соответственно, распространяется только в составе готовых компьютеров, поэтому тестов производительности Ryzen 9 3900 не так много.

Конечно, редакция портала, в первую очередь, решила сравнить производительность новой рабочей станции с производительностью одной из уже имеющихся. В качестве соперника AWD-IT 465X была назначена система на базе Intel Core i7-8700K с небольшим разгоном. В паре с 12-ти поточным процессором Coffee Lake трудились 32 ГБ оперативной памяти на частоте 3200 МГц и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, в то время как AWD-IT 465X был оснащен 16 ГБ оперативной памяти с частотой 3600 МГц и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti.

реклама

Многие заочно не оставят шансов системе на базе процессора компании Intel, которому исполнился уже третий год. Но система на базе одного из флагманов 8-го поколения смогла дать отпор и в некоторых тестах не то что не отстать от новейших процессоров AMD, но и даже перегнать их. Тяжеловес Ryzen 9 отстал в тесте PiFast на 31%, далее сразу вскрывается один из недостатков процессоров Zen — высокие задержки при работе с памятью, которые выше у Ryzen на 58% в тесте AIDA64 Memory Latency. В остальных приложениях, особенно в многопоточном рендеринге, Ryzen 9 выходит абсолютным победителем, что неудивительно.

реклама

А вот в играх разница по среднему числу кадров в секунду между системами оказалась невелика, игры еще не способны эффективно использовать все 24 потока Ryzen 9 3900, да и наличие более мощной видеокарты не дало ощутимых результатов. В Civilization VI система AMD вырывается вперед на 6%, в Shadow of the Tomb Rider системы проявили себя практически одинаково. В Far Cry: New Dawn и Final Fantasy XIV связка Ryzen 9 3900 и GeForce RTX 2080 Ti уступила около 15% и 10% связке i7-8700K и GTX 1080 Ti.

реклама

Чудес не произошло, заранее было очевидно, что современный процессор с 24 потоками окажется гораздо более производительным. Однако мы увидели, что в игровых приложениях и i7-8700K, и GTX 1080 Ti все еще актуальны, и обладатели таких систем, вероятно, смогут пропустить еще, как минимум, одно поколение процессоров и видеокарт.

С подробными данными можно ознакомиться в оригинальном материале.