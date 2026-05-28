Компьютер получил 8-дюймовый сенсорный экран Full HD 120 Гц.

Компания Acer анонсировала портативные игровые компьютеры Predator Atlas 8 с процессорами Intel Arc G3, сообщает Liliputing. Устройства оснащаются 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. В числе прочих характеристик до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и SSD-накопители с поддержкой PCIe 4.0 и объёмом вплоть до 1 ТБ.

Источник изображения: Acer, Liliputing (и далее)

Компания Intel только что полноценно анонсировала процессоры Arc G3. В серию вошли две 14-ядерные модели, главным отличием которых является интегрированная графика: 10-ядерная Arc B370 в базовой версии чипа или 12-ядерная Arc B390 в версии Extreme.

Acer Predator Atlas 8 оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами (один металлический и один пластиковый), стереодинамиками мощностью 2 Вт с поддержкой DTS:X Ultra. На экран установлено стекло Corning Gorilla Glass Victus и нанесено антибликовое покрытие.

Контроллер устройства включает триггеры с настраиваемыми режимами и обратной связью, в качестве опции будут доступны датчики с эффектом Холла. Управление компьютером и мониторинг будут реализованы через фирменное ПО под названием PredatorSense.

Размеры Acer Predator Atlas 8 составляют 299 × 127,4 × 58,4 мм. Вариант компьютера с аккумулятором 60 Вт·ч весит770 г, а вариант с аккумулятором 80 Вт·ч — 810 г. Заявлены поддержка Wi-Fi 7 с технологией Intel Killer, Bluetooth 5.4, порты Thunderbolt 4 и кардридер microSD. Устройство поставляется с адаптером питания мощностью 65 Вт.

Цены Acer Predator Atlas 8 не уточняются, игровой КПК представят на выставке Computex 2026 и планируют выпустить в октябре 2026 года.