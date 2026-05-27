molexandr
Beelink представляет мини-ПК и NAS с процессорами Intel Wildcat Lake
Порты USB4, 10-гигабитная сеть.
Бренд Beelink представляет серию компьютеров с процессорами Intel Wildcat Lake с производительными ядрами Cougar Cove и эффективными/маломощными ядрами Darkmont, сообщает TechPowerUp. В серию вошли два мини-ПК и одна универсальная система, которая может использоваться как мини-ПК или сетевое хранилище NAS.

Процессоры Wildcat Lake производятся по передовому техпроцессу Intel 18A с применением GAA-транзисторов RibbonFET и обратной подачи питания PowerVia. Все эти технологии значительно повышают энергоэффективность, тепловые характеристики и стабильность сигналов.

Источник изображения: Beelink, TechPowerUp

Во всех представленных мини-ПК используется процессор Intel Core 3 304 с одним производительным ядром, четырьмя маломощными ядрами, одноядерной интегрированной графикой и встроенным нейронным блоком для ускорения вычислений, связанных с искусственным интеллектом. По данным производителя, этот процессор на 120% опережает Core i3-N305 по производительности в однопоточных задачах и на 60% быстрее в многопоточных задачах. Совокупная производительность нейронного блока и интегрированной графики в задачах ИИ оценивается показателем 24 трлн. операций в секунду.

Ещё одна особенность новых систем — наличие двух портов USB4 и 10-гигабитного сетевого адаптера. Модель EQ mini  предназначена для создания минималистичного рабочего пространства и оснащается встроенным блоком питания мощностью 45 Вт. Модель EQi отличается более мощным 85-ваттным встроенным блоком питания и вторым сетевым адаптером со скоростью передачи данных до 2,5 гигабит в секунду. Модель ME Pro-2 отличается наличием двух корзин для дисков формата 3,5 и 2,5 дюйма, наличием двух сетевых адаптеров и внешним блоком питания мощностью 120 Вт.

Цены компьютеров и сроки начала продаж не уточняются.

#мини-пк #nas #beelink
Источник: techpowerup.com
