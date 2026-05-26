Надёжного подтверждения до сих пор нет.

Компания MediaTek в преддверии выставки Computex 2026 опубликовала в социальных сетях тизер, где, среди прочего, промелькнул ноутбук. Какие-либо конкретные устройства компания не называет, говоря лишь о «совершенно новом опыте работы с ноутбуком» в одной из публикаций. Возможно, готовится анонс или презентация первых устройств с Arm-процессорами NVIDIA N1, полагают авторы VideoCardz.com.

Источник изображения: @MediaTek в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Официально чипы NVIDIA N1 не анонсированы, но в Интернете всё чаще находят упоминания устройств с этими процессорами, что может указывать на скорый анонс или полноценную презентацию. Если верить слухам, NVIDIA разрабатывает эти чипы совместно с MediaTek.

На 1 июня запланирован доклад генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) к открытию выставки Computex 2026. Как ожидается, на этом мероприятии и могут быть представлены новые чипы для потребительских ноутбуков и мини-ПК эпохи искусственного интеллекта. Примечательно, что доклад генерального директора MediaTek, запланированный на 3 июня, был отменён в связи с «изменениями в графике». Можно ли ожидать, что Дженсен Хуанг и Рик Цай (Rick Tsai) вместе представят новые чипы 1 июня?

Пока всё это лишь слухи, официальной информации о чипах NVIDIA N1 нет, а рассматриваемый тизер может быть связан с новым оборудованием MediaTek для ноутбуков Googlebook и прочих устройств.