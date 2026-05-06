molexandr
Без RTGI в DOOM: The Dark Ages потребовалось бы «запечь» около 110 ГБ данных об освещении
На это у разработчиков могло уйти 68 дней.

На конференции SIGGRAPH 2025 сотрудники id Software рассказали о причинах, которые потребовали внедрения трассировки лучей для глобального освещения (Ray Traced Global Illumination, RTGI) в движок idTech 8 для игры DOOM: The Dark Ages, сообщает VideoCardz.com. При выборе старого подхода без трассировки лучей разработчикам потребовалось бы «запечь» около 110 ГБ данных об освещении, а сам процесс этого «запекания» длился бы около 68 дней.

Источник изображения: id Software; SIGGRAPH Advances in Real-Time Rendering, YouTube

Под «запеканием» подразумевается процесс, в котором происходит предварительный расчёт того, как свет и тени распределяются на объектах, а затем генерируются карты, которые в дальнейшем будут «накладываться» на модели, имитируя эффекты освещения. Хотя этот метод считается менее ресурсоёмким для пользовательского оборудования, по сравнению с трассировкой лучей в реальном времени, разработчикам приходится повторно запекать освещение после крупных изменений в картах и моделях, а запечённые данные занимают дополнительное место — для крупных проектов это проблема.

Для запекаемого освещения данные сохраняются заранее, в то время как RTGI работает в реальном времени, определяя, как свет отражается от объектов в сцене. Это помогает решить не только описанные выше проблемы, но и повысить качество освещения.

Источник: videocardz.com
