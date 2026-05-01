Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASUS представила лёгкий портативный 16-дюймовый монитор ZenScreen OLED MQ16FC
Разрешение 1920 на 1200 пикселей, вес 680 г.

Компания ASUS представила лёгкий портативный 16-дюймовый монитор ZenScreen OLED MQ16FC, сообщает Guru3D. Монитор оснащается OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10 — разрешение WUXGA (1920 на 1200 пикселей). Такой формат расширяет видимое пространство по вертикали, что может быть полезно для таких задач, как редактирование документов и программирование. Монитор позиционируется как портативное решение для профессионалов, которым необходима точная цветопередача и гибкие возможности подключения в компактном форм-факторе.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Для монитора заявлены 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, коэффициент контрастности 100000:1, яркость 300 нит в стандартном режиме, время отклика 1 мс. ASUS также указывает точность цветопередачи Delta E ниже 2, что свидетельствует о заводской калибровке. Предусмотрен специальный режим отображения для улучшения совместимости с системами macOS за счёт более точного соответствия цветопередаче стандартам Apple. Панель поддерживает как альбомную, так и портретную ориентацию, автоматически определяя положение и поворачивая изображение.

Возможности подключения включают два порта USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery, а также порт Mini-HDMI. Монитор поддерживает сквозную передачу питания мощностью до 65 Вт, что позволяет пользователям подключать ноутбук с помощью одного кабеля, который обеспечивает как передачу видеосигнала, так и зарядку. Это упрощает организацию кабелей и снижает потребность в дополнительных адаптерах питания.

Монитор ZenScreen OLED MQ16FC весит приблизительно 0,68 кг, что делает его удобным для путешествий и использования в дороге. Дополнительные функции включают в себя сертифицированные TÜV технологии защиты зрения, такие как отсутствие мерцания и фильтрация синего света, а также программные инструменты для настройки и управления дисплеем.

В Европе рекомендованная цена монитора составляет 299 евро.

#asus #мониторы
Источник: guru3d.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter