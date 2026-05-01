Компания ASUS представила лёгкий портативный 16-дюймовый монитор ZenScreen OLED MQ16FC, сообщает Guru3D. Монитор оснащается OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10 — разрешение WUXGA (1920 на 1200 пикселей). Такой формат расширяет видимое пространство по вертикали, что может быть полезно для таких задач, как редактирование документов и программирование. Монитор позиционируется как портативное решение для профессионалов, которым необходима точная цветопередача и гибкие возможности подключения в компактном форм-факторе.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Для монитора заявлены 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, коэффициент контрастности 100000:1, яркость 300 нит в стандартном режиме, время отклика 1 мс. ASUS также указывает точность цветопередачи Delta E ниже 2, что свидетельствует о заводской калибровке. Предусмотрен специальный режим отображения для улучшения совместимости с системами macOS за счёт более точного соответствия цветопередаче стандартам Apple. Панель поддерживает как альбомную, так и портретную ориентацию, автоматически определяя положение и поворачивая изображение.

Возможности подключения включают два порта USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery, а также порт Mini-HDMI. Монитор поддерживает сквозную передачу питания мощностью до 65 Вт, что позволяет пользователям подключать ноутбук с помощью одного кабеля, который обеспечивает как передачу видеосигнала, так и зарядку. Это упрощает организацию кабелей и снижает потребность в дополнительных адаптерах питания.

Монитор ZenScreen OLED MQ16FC весит приблизительно 0,68 кг, что делает его удобным для путешествий и использования в дороге. Дополнительные функции включают в себя сертифицированные TÜV технологии защиты зрения, такие как отсутствие мерцания и фильтрация синего света, а также программные инструменты для настройки и управления дисплеем.

В Европе рекомендованная цена монитора составляет 299 евро.