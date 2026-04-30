Ситуация с проверкой лицензий до сих пор не прояснилась.

Владельцы игровых консолей Sony PlayStation уже около недели пытаются разобраться с новым требованием онлайн-проверки цифровых лицензий каждые 30 дней. В Сети продолжали появляться противоречивые сообщения и вот, наконец, представитель компании Sony Interactive Entertainment (SIE) прокомментировал ситуацию журналистам издания GameSpot. Согласно комментарию, для подтверждения лицензии по-прежнему требуется однократная онлайн-проверка.

«Игроки могут продолжать пользоваться приобретёнными играми и играть в них как обычно. Для подтверждения лицензии на игру требуется однократная онлайн-проверка, после чего дальнейшие проверки не требуются», — представитель SIE изданию GameSpot.

Ранее владельцы игровых консолей PS4 и PS5 обнаружили, что лицензии на цифровые игры, приобретённые после обновления системы в марте 2026 года, действуют в течение 30 дней, после чего требуется проверка. Если консоль отключена от Сети, игра может не запуститься до тех пор, пока лицензия не будет проверена онлайн. Это проблема для пользователей, у которых нет стабильного подключения к интернету.