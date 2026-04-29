Представлено три варианта в чёрном и белом цвете.

Компания Fractal Design выпустила аккуратный компьютерный корпус Pop 2 Vision с двухкамерной конструкцией и панорамным дизайном, сообщает TechPowerUp. Производитель заявляет, что корпус разработан для игровых систем и может вместить как крупные видеокарты длиной до 412 мм, так и готовые системы жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера 360 мм. Поддерживаются воздушные кулеры для процессора высотой 172 мм.

Размеры Fractal Design Pop 2 Vision составляют 434×297×441 мм, корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX, mATX, ATX и даже E-ATX шириной до 280 мм, включая модели mATX и ATX с тыльным подключением кабелей. В корпус можно установить до восьми 120-мм вентиляторов, четыре реверсивные модели Aspect 12X без поддержки ШИМ-регулирования входят в комплект. Сверху и снизу корпус защищён пылевыми фильтрами.

Во второй камере корпуса, расположенной за панелью для материнской платы, устанавливаются блок питания и устройства хранения данных. Поддерживаются блоки питания длиной до 190 мм. Специальный съёмный кронштейн позволяет установить три 2,5-дюймовых SSD-накопителя или жёстких диска, два из них можно заменить на один жёсткий диск формата 3,5 дюйма.

В верхней части корпуса расположены один порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, один USB 3.2 Gen 1 Type-A, комбинированный аудиоразъём, две кнопки управления подсветкой (в версиях с RGB-вентиляторами). Корпус доступен в чёрном цвете с RGB-вентиляторами или вентиляторами без подсветки, белая версия корпуса комплектуется вентиляторами с подсветкой.

Цены в США начинаются от 89,99 $ за версию Pop 2 Vision Black; Pop 2 Vision Black RGB и Pop 2 Vision White RGB получили одинаковый ценник 99,99 $.