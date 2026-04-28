Разработчики внедрили новые возможности для современных видеокарт.

Компания Microsoft выпустила предварительную версию Shader Model 6.10 в составе инструментов для разработки DirectX Agility SDK 1.720-preview и компилятора DXC 1.10.2605.2, сообщает VideoCardz.com. Обновление добавляет новые возможности в язык программирования шейдеров HLSL (High-Level Shader Language), которые связаны с матричными вычислениями, трассировкой лучей, разделяемой памятью и управлением очередями команд.

Наиболее значимым обновлением считается внедрение в HLSL единого набора API линейной алгебры LinAlg для выполнения матричных операций с ускорением на графическом процессоре. Это позволит разработчикам эффективно управлять методами нейронного рендеринга из отдельных потоков шейдеров в графических конвейерах, а также ускорять матричные операции для применения машинного обучения в задачах, связанных с обработкой изображений, таких как масштабирование и шумоподавление.

В шейдерной модели Shader Model 6.10 также добавлены функции Group Wave Index и Variable Group Shared Memory. Первая помогает шейдерам определять свои группы выполнения на разных архитектурах GPU. Вторая позволяет разработчикам использовать больше общей памяти, если оборудование это поддерживает, вместо действующего лимита 32 КБ на группу.

Для трассировки лучей также внедрили новые функции, включая TriangleObjectPositions() и ClusterID(). С обновлением Agility SDK появился API для пакетной асинхронной обработки списков команд, что позволяет операциям копирования, очистки и разрешения выполняться одновременно, если между ними нет зависимостей.

Поддержка зависит от поколения графического процессора и версии драйвера. Компания AMD заявляет о поддержке большинства функций видеокартами серий Radeon RX 7000 и RX 9000, однако поддержка LinAlg ограничивается только новейшими видеокартами RX 9000. Intel заявляет о поддержке ряда функций на видеокартах Arc B-Series, поддержку LinAlg планируется добавить позже. NVIDIA заявляет о поддержке LinAlg и большинства новых функций на видеокартах RTX, поддержка Group Wave Index будет реализована позже.