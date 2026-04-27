Похоже, Intel может подвинуть Apple MacBook Neo в сегменте ноутбуков начального класса.

В базе данных PassMark появились первые результаты тестов одного из процессоров Intel Wildcat Lake серии Core 300, которые можно сравнить с результатами других устройств этого же класса, например, новейшим MacBook Neo от Apple, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Процессор Intel Core 5 320 с двумя производительными ядрами, работающими на частоте до 4,6 ГГц, и четырьмя маломощными ядрами с максимальной частотой 3,4 ГГц набрал около 4047 баллов в однопоточном режиме и примерно 15222 балла в многопоточном режиме. Это ставит его чуть выше первого поколения процессоров Apple M1 как в однопотоке, так и в многопотоке. Кроме того, Core 5 320 превосходит процессор Apple A18 Pro, который используется в новом MacBook Neo.

Благодаря сочетанию новейших ядер, двух производительных Cougar Cove и четырёх маломощных Darkmont, процессоры Intel Wildcat Lake должны обладать достаточной производительностью для выполнения базовых задач. Нейронный блок NPU 5 и интегрированная графика с двумя ядрами Xe3 расширяют возможные сценарии применения, включая простые игры.

Источник изображения: PassMark Software

Примечательно, что MacBook Neo от Apple пользуется успехом в ценовом сегменте до 599 долларов. По прогнозам, продажи могут достичь 10 миллионов единиц, что сделает Apple третьим по величине производителем ноутбуков по объёму продаж. Решения Intel и AMD в аналогичном ценовом диапазоне были менее конкурентоспособными, но Intel, похоже, нашла способ конкурировать с Apple в этом сегменте рынка с помощью процессоров Wildcat Lake.

Первые тесты показывают, что новые процессоры Intel Wildcat Lake способны превзойти конкурирующие решения Apple по производительности. Кроме этого, для эталонных ноутбуков Intel с процессорами Wildcat Lake используют алюминиевые корпуса и яркие расцветки, как и для MacBook Neo.

Удастся ли Intel потеснить Apple MacBook Neo, выяснится, когда появятся первые рецензии ноутбуков с процессорами Wildcat Lake. Важна не только производительность процессора, но и графики, автономность, программная экосистема, реальные цены — всё это будет влиять на общую оценку и определит более удачное решение.