Закономерный результат использования только одного подканала в модуле.

Не дожидаясь появления в продаже модулей DDR5 HUDIMM, авторы ресурса HKEPC решили выяснить, какой производительности можно ожидать от этой оперативной памяти с одним 32-битным подканалом вместо двух.

Появление модулей HUDIMM во многом обосновано резким ростом цен на память. Такие модули позволят сэкономить при сборке недорогих ПК, их можно комбинировать со стандартными модулями, что обеспечивает дополнительную гибкость и несколько более высокую производительность, по сравнению с одноканальными конфигурациями.

Для тестирования специалисты воспользовались материнской платой с обновлённой прошивкой для поддержки памяти HUDIMM и обычными модулями DDR5, которым заклеили контакты, необходимые для работы памяти в конфигурации с двумя 32-битными подканалами. Результаты оказались закономерными, скоростные показатели снизились практически в два раза.

По результатам теста одного модуля-имитации HUDIMM в AIDA64 Cache & Memory Benchmark были получены следующие результаты: скорость чтения 32447 МБ/с, скорость записи 25195 МБ/с и скорость копирования 26894 МБ/с. Результаты этого же модуля памяти при нормальной работе с двумя подканалами: 58913 МБ/с, 48800 МБ/с и 52648 МБ/с соответственно. Имитация HUDIMM оказалась медленнее на 44,9% при чтении, на 48,4% при записи и на 48,9% при копировании, задержка практически не изменилась, оставаясь в пределах 86…88 нс.

Два модуля-имитации HUDIMM в двухканальном режиме показали уровень производительности одного стандартного модуля DDR5 UDIMM, а два стандартных модуля в двухканальном режиме были примерно в два раза быстрее. В чём тогда смысл? Модули HUDIMM должны быть дешевле и, как отмечалось ранее, позволят создавать смешанные конфигурации. Смешанную конфигурацию с одним модулем HUDIMM и одним UDIMM в HKEPC, по всей видимости, не протестировали.