Micron начала массовое производство трёхгиговых чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и производит пробные образцы чипов со скоростью 32 Гбит/с.

Компания Micron добавила в каталог на своём сайте информацию о чипах памяти GDDR7 объёмом 24 Гбит или 3 ГБ, сообщает VideoCardz.com. Таким образом, Micron присоединяется к Samsung и SK Hynix, которые тоже производят чипы GDDR7 по 3 ГБ.

Информация в каталоге говорит о том, что Micron начала массовое производство трёхгиговых чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и производит пробные образцы чипов со скоростью 32 Гбит/с. Ранее в Micron говорили о возможности достижения скоростей 36 Гбит/с.

Как известно, компания NVIDIA использует чипы памяти GDDR7 по 3 ГБ в некоторых видеокартах нового поколения из семейства Blackwell. Это GeForce RTX 5090 для ноутбуков и RTX PRO 6000 для рабочих станций. В начале для производства этих видеокарт были доступны чипы памяти по 3 ГБ только от компании Samsung, но теперь, как ожидается, NVIDIA сможет нарастить закупки, используя для производства чипы Samsung, SK Hynix и Micron.

Авторы VideoCardz.com утверждают, что пока нет никаких признаков того, что это позволит выпустить видеокарты SUPER, однако это может помочь с выпуском RTX 5050 9 ГБ, которую, по слухам, отложили на неопределённый срок.