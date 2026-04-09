molexandr
NVIDIA завершила бета-тестирование динамической многокадровой генерации DLSS 4.5
Вышла стабильная версия NVIDIA App с поддержкой этой технологии.

Компания NVIDIA завершила бета-тестирование динамической многокадровой генерации DLSS 4.5 в приложении NVIDIA App. С обновлением до версии 11.0.7 приложение теперь позволяет настраивать связанные опции всем владельцам видеокарт GeForce RTX 50, включая режимы генерации 5X и 6X, сообщает VideoCardz.com. Обновление уже рассылается пользователям.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Настройки можно установить глобально или индивидуально для каждой игры, выбрав целевое значение частоты кадров для динамического генератора, это может быть максимальная частота обновления дисплея или конкретное значение FPS. Важный нюанс — динамическая генерация на момент написания не может работать при ручном ограничении частоты кадров и вместе с V-Sync.

Хотя динамическая многокадровая генерация не поддерживается на видеокартах RTX 40, владельцы этих видеокарт всё равно получат пользу от обновления — новую модель генерации кадров, которая учитывает больше данных и лучше обрабатывает элементы внутриигрового интерфейса.

В числе прочих изменений: официальная поддержка переопределения DLSS для множества различных игр, новые профили с оптимальными настройками, исправления и улучшения.

#nvidia #видеокарты #nvidia app
Источник: videocardz.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4

Популярные статьи

«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
123
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
11
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:49
То, что ты понторез дешманский, у людей конфиги есть гораздо пободрее твоего, и не понтуются 5080 в дешманском палитовском исполнении)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
18:48
Так что мне хочешь доказать что-то ?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:47
А Китя твой друг тоже терпила?))))))))))))))) Не прикоснешься, конечно, твой кал ее просто не тянет)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:46
Кто сказал, что 5080 слабее, ты дурак совсем?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
18:46
Видео выложи с настройками и посмотрим :-))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:45
нах мне твоя печка, эсли мои игры идут на ней на максах, тот же сталк, при этом жрет 150Вт, и температуры не больше 52-53, покажи свой керогаз, температуры и жор, давай кот))))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
18:44
Я бы не прикоснулся к этому калу даже 15 метровой палкой, ну а ты свободен, доказал типа что не спонсор, но всё равно терпила
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
apolloo1001
18:41
У хозяина ботов подгорает, аж ферму свою активировал
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Китя.
18:39
Ты болен хоть сравни 5080 с 5070 е маё. а твоя мошне понятно. 5080 слабее чем 5070 это хотел сказать да. это 5080 дороже в 2 раза странно.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:35
Нублан, это похоже на оригинальную игру, или это пиратский репачок? Тебе все одно на твоем дришпаке не поиграть)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
