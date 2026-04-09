Вышла стабильная версия NVIDIA App с поддержкой этой технологии.

Компания NVIDIA завершила бета-тестирование динамической многокадровой генерации DLSS 4.5 в приложении NVIDIA App. С обновлением до версии 11.0.7 приложение теперь позволяет настраивать связанные опции всем владельцам видеокарт GeForce RTX 50, включая режимы генерации 5X и 6X, сообщает VideoCardz.com. Обновление уже рассылается пользователям.

Настройки можно установить глобально или индивидуально для каждой игры, выбрав целевое значение частоты кадров для динамического генератора, это может быть максимальная частота обновления дисплея или конкретное значение FPS. Важный нюанс — динамическая генерация на момент написания не может работать при ручном ограничении частоты кадров и вместе с V-Sync.

Хотя динамическая многокадровая генерация не поддерживается на видеокартах RTX 40, владельцы этих видеокарт всё равно получат пользу от обновления — новую модель генерации кадров, которая учитывает больше данных и лучше обрабатывает элементы внутриигрового интерфейса.

В числе прочих изменений: официальная поддержка переопределения DLSS для множества различных игр, новые профили с оптимальными настройками, исправления и улучшения.