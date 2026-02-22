Linux 7.0 получает первый раунд постобновлений с исправлениями в графических драйверах, и большая часть из них касается AMDGPU. Набор патчей был представлен вчера в рамках обычного процесса исправлений DRM, который следует за более крупными слияниями на ранних этапах релиза, сообщает VideoCardz.
Примечательно, что большая часть этой работы направлена на поддержку старых видеокарт AMD Radeon, включая графические решения на базе архитектуры AMD Graphics Core Next (GCN) 1.0 и 1.1, которым уже более десяти лет. В ядро Linux продолжают внедрять реальные исправления для этих видеокарт, и во многом это заслуга инженера Valve Тимура Кристофа (Timur Kristóf). Специалист продолжает улучшать драйверы AMDGPU для ранних архитектур GCN и устраняет недоработки, включая некоторые проблемы, связанные с APU.
Одно из исправлений касается проблемы с черным экраном, которая возникает при использовании аналогового выхода с использованием кода визуализации AMDGPU DC. В качестве примера приводится Radeon HD 7790. Набор исправлений также направлен на то, чтобы обеспечить большее сходство между управлением аналоговым разъемом и остальными разъемами, чтобы старые конфигурации типа VGA не воспринимались как второсортные.
Также существует отдельное исправление AMDGPU, предназначенное для старых систем Apple MacBook с переключаемой графикой. В отчете говорится, что это изменение сохраняет память VGA и корректирует обработку виртуальных адресов дискретной видеокарты для устранения мерцания курсора и ошибок драйверов, наблюдаемых в GNOME при использовании Wayland, использующих такие графические процессоры, как Radeon Pro 560. Эта работа приписывается Алексу Деучеру (Alex Deucher) из AMD.
Подобная поддержка важна и позволяет владельцам старых видеокарт продолжать использовать их для выполнения базовых задач в области мультимедиа и даже для игр.