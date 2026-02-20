Рекорд установили оверклокеры Sampson и Splave

Компания AMD опубликовала видео, в котором оверклокеры Билл Алверсон (Bill “Sampson” Alverson) и Аллен Голиберзах (Allen “Splave” Golibersuch) устанавливают новый мировой рекорд по разгону графического процессора, сообщает VideoCardz. Оверклокеры значительно превзошли действующие рекорды, достигнув тактовой частоты 4769 МГц на видеокарте Radeon RX 9060 XT. Рекордом разгона дискретной графики считается тактовая частота 4020 МГц, а рекордом разгона интегрированной — тактовая частота 4250 МГц.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Может быть интересно

В соответствии со стандартными спецификациями, тактовая частота графического процессора RX 9060 XT в игровом режиме повышается до 2530 МГц, а в режиме ускорения — до 3130 МГц. Таким образом, рекордный разгон 4769 МГц на 52% превышает официальные характеристики.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Многие подробности пока остаются за кадром, неизвестны параметры разгона, такие как напряжение и лимит мощности, а также при какой нагрузке оверклокеры достигли рекордных показателей тактовой частоты. На кадрах видно, что для охлаждения использовали криогенную жидкость, вероятно, жидкий азот, а для настройки видеокарты — специализированное программное обеспечение AMD.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В VideoCardz отметили отсутствие официальной статистики рекордов разгона графических процессоров. На текущий момент авторы ссылаются на страницу «История мировых рекордов разгона GPU» оверклокера SkatterBencher, где задокументированы различные рекорды. Согласно информации на этой странице, предыдущий рекорд 4020 МГц был установлен на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090, а 4250 МГц — на интегрированной графике процессора Intel Arrow Lake.