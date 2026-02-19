Это станет возможным благодаря 12-ядерным чиплетам Zen 6.

Будущие настольные процессоры AMD семейства Olympic Ridge предложат до 24 ядер Zen 6 в конфигурации с двумя чиплетами CCD (Core Complex Die). Об этом сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на блогера под псевдонимом @9550pro (HXL) в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

Блогер утверждает, что семейство объединит процессоры с количеством ядер от 6 до 24. Будут использоваться как уже привычные конфигурации с количеством ядер 6, 8, 12 и 16, так и новые, 10-, 20- и 24-ядерные. В процессорах с количеством ядер до 12 якобы будет использоваться один чиплет.

По слухам, 2-нм техпроцесс TSMC позволил AMD разработать 12-ядерные CCD практически той же площади, что и 8-ядерные в актуальных процессорах Ryzen серий 7000 и 9000. По неподтверждённой информации, площадь нового CCD с ядрами Zen 6 составляет 76 кв. мм, в то время как CCD с ядрами Zen 5 и Zen 4 — около 71 и 72 кв. мм соответственно. Суммарный объём кэш-памяти на CCD увеличился с 32 до 48 МБ.

Как ожидают журналисты Wccftech, два 12-ядерных CCD позволят AMD разнообразить будущую настольную серию процессоров Ryzen большим количеством моделей. Это пойдёт только на пользу, в частности, с точки зрения полноценной конкуренции с процессорами Intel Nova Lake-S. Будущая платформа Intel может преподнести сюрпризы, ходят слухи о подготовке процессоров класса Core Ultra X с двумя вычислительными плитками, количеством ядер до 52 и высоким пиковым энергопотреблением, а также процессоров с увеличенным объёмом кэш-памяти.