Речь идёт о гибридных процессорах Medusa Point.

Интегрированная графика будущих APU AMD массового сегмента может обзавестись поддержкой технологий FSR 4, сообщает VideoCardz со ссылкой на предположения автора ресурса Phoronix.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Может быть интересно

В начале этого месяца инженеры AMD внедрили в код проекта LLVM новую подгруппу графических решений GFX1170 с маркировкой RDNA 4m. Хотя изначально всё указывало на то, что это лишь немного усовершенствованная версия архитектуры RDNA 3, теперь в коде для GFX1170 реализуется поддержка преобразования данных в форматы FP8 и BF8, а также поддержка матричных инструкций, которые могут использоваться для вычислительных нагрузок, связанных с ИИ. Предполагается, что всё это необходимо для реализации поддержки технологий FSR 4.

По слухам, гибридные процессоры AMD Ryzen AI 500 семейств Medusa Point и Medusa Halo будут использовать процессорные ядра Zen 6, но разную интегрированную графику. Предполагалось, что процессоры Medusa Halo якобы получат самые современные решения RDNA 5, в то время как модели Medusa Point для массового рынка останутся на RDNA 3.5. Однако теперь на свет выходит RDNA 4m, улучшенная версия RDNA 3.5 с расширенным набором инструкций. Теоретически, именно RDNA 4m может использоваться для интегрированной графики будущих APU массового сегмента.