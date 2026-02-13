Системы с некоторыми процессорами AMD могли внезапно перестать загружаться.

Компания ASRock опубликовала для материнских плат AMD AM5 первые стабильные UEFI BIOS версии 4.10, которые в первую очередь предназначены для решения проблем с загрузкой систем при использовании некоторых процессоров. С какими конкретно моделями процессоров возможны проблемы, компания не уточняет. В прошивке используется обновлённый модуль AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a, интегрированы оптимизации для улучшения совместимости с модулями оперативной памяти.

Источник изображения: ASRock

Может быть интересно

Ранее в Интернете снова участились сообщения о неработоспособности систем AMD AM5 с материнскими платами ASRock. В 2025 году профильные ресурсы неоднократно обсуждали случаи выхода из строя процессоров Ryzen 9000 на платах этого производителя, но на этот раз, похоже, проблема может быть иной и внезапный отказ системы не стоит спешно связывать с поломкой процессора. Для начала стоит обновить UEFI BIOS до новейшей версии.

Если система не проходит процедуру POST, обновление обычно возможно только на платах с функцией BIOS Flashback, пишет VideoCardz. Процесс прошивки должен быть описан в инструкции к материнской плате.