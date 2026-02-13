Разрешение 5120 на 1440 пикселей.

Компания Thermaltake представила 49-дюймовый UltraWide монитор TGM-V49CDQ с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120 на 1440 пикселей, сообщает VideoCardz. Используется дисплей с матрицей Fast VA, для которой заявлена максимальная частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс при переключении пикселей между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG). На дисплей нанесено антибликовое покрытие.

Источник изображения: Thermaltake (и далее)

В спецификациях компания Thermaltake также указывает типичную яркость 400 нит и контрастность 1000:1, охват цветового пространства DCI-P3 95% и 1,07 миллиарда цветов при 10-битной глубине цвета. Производитель отмечает поддержку HDR10 и углы обзора 178 градусов. Заявлена поддержка AMD FreeSync Premium и совместимость NVIDIA G-SYNC Compatible. В числе прочего Thermaltake упоминает наличие ARGB-подсветки на задней панели, поддержку технологии Ultra Shadow Boosts для улучшения видимости в тёмных сценах.

Для подключения монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и одним USB-C, который поддерживает подачу питания 90 Вт. В монитор встроен USB-концентратор с двумя портами USB-A, а также 3,5-мм аудиовыход.

Подставка позволяет регулировать высоту монитора до 130 мм, наклон в диапазоне от −5° до 20°, поворачивать монитор в пределах ±20° и вращать в пределах ±5°. Предусмотрено крепление VESA 100x100 мм. Цена не уточняется.