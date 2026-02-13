В комплекте четыре вентилятора и ARGB-концентратор.

Компания InWin объявила о выпуске W50, нового панорамного корпуса формата Mid-Tower, сообщает Vortez. Корпус сочетает в себе фирменную W-образную эстетику, вместительность и продуманное охлаждение для сборки различных конфигураций компьютеров.

Источник изображения: InWin (и далее)

Корпус InWin W50 оснащён тремя панелями из закалённого стекла, которые обеспечивают панорамный обзор внутренних компонентов. Контурные изгибы декорированных боковых стеклянных панелей напоминают букву W. Внутри можно разместить материнские платы формата вплоть до E-ATX, конструкция поддерживает материнские платы ATX с подключением кабелей на тыльной стороне. В корпус поместятся видеокарты длиной до 435 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 175 мм и блоки питания длиной до 238 мм. Съёмная металлическая панель позволяет установить до четырёх накопителей: по два формата 2,5 и 3,5 дюйма.

В корпусе предустановлены четыре вентилятора InWin Vortex VX120, всего поддерживается до девяти вентиляторов. На верхней панели предусмотрена возможность установки радиаторов типоразмера 280 и 360 мм, ещё один радиатор 360 мм можно установить сбоку. В комплектацию входит ARGB-концентратор с поддержкой 19 режимов подсветки, подсветку можно синхронизировать с помощью ПО производителя материнской платы.

В InWin W50 поместятся несколько видеокарт, поддерживается восемь слотов PCIe. При необходимости компания предлагает приобрести отдельно фирменный модульный кронштейн для вертикальной и горизонтальной установки видеокарт.

В числе прочих особенностей: тонкие магнитные пылевые фильтры на верхней и боковых панелях, выдвижной фильтр на нижней панели, вентилируемый кожух блока питания, наличие порта USB 3.2 Gen 2x2 Type-C на передней панели.

В зарубежных интернет-магазинах InWin корпус уже появился. Для справки, на момент написания в Европе W50 предлагается по цене 149,99 €.