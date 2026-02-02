Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
AMD и её партнёры могут готовить вторую волну повышения цен на видеокарты Radeon
По слухам, цены поднимут в феврале-марте.

Похоже, AMD и её партнёры готовят вторую волну повышения цен на видеокарты Radeon, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский форум Board Channels. Как и ранее, это следствие роста цен на память и дефицита.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Может быть интересно

В сообщении на форуме говорится, что цены уже выросли на 5…10% в январе 2026 года, а второе повышение планируют провести в период с февраля по март. Насколько подорожают видеокарты, не уточняется. В предыдущих слухах утверждалось, что цены будут повышать этапами примерно в одной и той же степени, теперь утверждается, что AMD будет подстраиваться под цены на сопоставимые видеокарты от NVIDIA. Так или иначе, журналисты ожидают очередного повышения цен до 10% или до 40 $ на комплекты для производства видеокарт с 16 ГБ видеопамяти.

Для потребителей цены могут вырасти ещё больше, так как производители и дистрибьюторы заложат в цены надбавку для покрытия будущих расходов, в частности, в связи с возможным дальнейшим ростом стоимости производства, считают в Wccftech. Цены могут расти планомерно, поскольку, как утверждается, после первого этапа повышения цен дистрибьюторы запаслись товаром. Если эта информация и достоверна, то может быть актуальна только для Китая.

На данный момент невозможно спрогнозировать, какими будут цены на видеокарты, оперативную память и твердотельные накопители к концу 2026 года. Пока нет никаких отчётливых признаков, которые говорили бы о скором завершении кризиса и снижении цен до прежнего уровня.

#amd #видеокарты #radeon #цены #дефицит
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
7
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
2
В Китае открыли центр для изучения возможности полётов за пределы нашей Солнечной системы
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Загадочный средневековый туннель обнаружен в 6000-летнем неолитическом рве
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
В США модернизируют истребители F-15K для Южной Кореи за $2,8 млрд
+
SpaceX запрашивает разрешение у США на строительство дата-центров в космосе
1

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
4
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
12
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
7
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
5
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
2

Сейчас обсуждают

Максим Муксун
20:19
20 пенсионеров работают за похлебку)) в оазвалившемся корпусе без отопления. Хватит уже врать читателям.
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
Роман Холод
19:54
Лечитесь
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
Сергей Анатолич
19:46
"Поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти?" Как то странно. Если вы продаёте эти видеокарты, значит они у вас уже есть на складах. То есть дефицит их не коснулся? Зачем же цены на них п...
AMD во второй раз с начала года поднимет цены на свои видеокарты из-за дефицита памяти
Никита Абсалямов
19:31
У HD5000 очень слабый блок тесселяции, который достался им в наследство ещё аж от HD2000, с изменениями конечно, но не радикальными.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Никита Абсалямов
19:29
Эта история ничего кроме сочувствия не вызывает...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Volia Rodin
19:09
М.м.м. им обидно!
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Volia Rodin
19:07
От регся, обидно будет...! Ломастер, наверняка слова "Школа, физика, механика" незнакомые?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Volia Rodin
19:05
У тебя все на скотче?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Volia Rodin
19:05
Зацепило, знать слабо!?
Как я модифицировал свою 2U башню по советам "экспертов" и получил только лишние проблемы
Никита Абсалямов
19:04
URINA R4 Plus... батарея не съёмная, а значит по определению - хлам. Ещё и тестов в синтетике и играх нет... позор...
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter