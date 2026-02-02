По слухам, цены поднимут в феврале-марте.

Похоже, AMD и её партнёры готовят вторую волну повышения цен на видеокарты Radeon, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский форум Board Channels. Как и ранее, это следствие роста цен на память и дефицита.

В сообщении на форуме говорится, что цены уже выросли на 5…10% в январе 2026 года, а второе повышение планируют провести в период с февраля по март. Насколько подорожают видеокарты, не уточняется. В предыдущих слухах утверждалось, что цены будут повышать этапами примерно в одной и той же степени, теперь утверждается, что AMD будет подстраиваться под цены на сопоставимые видеокарты от NVIDIA. Так или иначе, журналисты ожидают очередного повышения цен до 10% или до 40 $ на комплекты для производства видеокарт с 16 ГБ видеопамяти.

Для потребителей цены могут вырасти ещё больше, так как производители и дистрибьюторы заложат в цены надбавку для покрытия будущих расходов, в частности, в связи с возможным дальнейшим ростом стоимости производства, считают в Wccftech. Цены могут расти планомерно, поскольку, как утверждается, после первого этапа повышения цен дистрибьюторы запаслись товаром. Если эта информация и достоверна, то может быть актуальна только для Китая.

На данный момент невозможно спрогнозировать, какими будут цены на видеокарты, оперативную память и твердотельные накопители к концу 2026 года. Пока нет никаких отчётливых признаков, которые говорили бы о скором завершении кризиса и снижении цен до прежнего уровня.