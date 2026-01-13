Сайт Конференция
molexandr
Начало продаж ноутбуков с процессорами AMD Ryzen AI 400 может быть запланировано на 22 января
Одна из новинок — лёгкий ноутбук от ASUS с 14-дюймовым OLED-дисплеем.

В Китае первые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 400 появятся в продаже 22 января. Эта информация появилась в описании товаров ASUS на китайской платформе JD, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

Одна из первых новинок от компании ASUS.
Источник изображения: ASUS, JD.com, @realVictor_M в X (заблокирована в РФ)

Одна из новинок под названием ASUS a豆14 Air оснащается гибридным процессором AMD Ryzen 7 AI 445, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ и 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Этот компактный ноутбук толщиной 1,1 см весит 990 грамм.

В VideoCardz отмечают, если дата является достоверной, значит AMD не хочет напрямую конкурировать с Intel в день запуска устройств с процессорами Panther Lake, а вместо этого попытается занять место на полках магазинов немного раньше.

AMD Ryzen AI 400 — это, по сути, обновлённая серия Ryzen AI 300 (Strix Point), использующая те же процессорная ядра Zen 5, графику RDNA 3.5 и нейронный сопроцессор XDNA2. Это малозначительное обновление с повышением тактовых частот и прочими оптимизациями, призванное поддержать позиции AMD на рынке до выхода следующего крупного обновления, предположительно, в конце этого года.

Учитывая, что это обновление платформы, первоначально представленной в середине 2024 года, новые ноутбуки с процессорами Ryzen AI 400, вероятно, выиграют за счёт более низкой цены и более широкой доступности. Это может быть сильным преимуществом. Однако многие потенциальные покупатели, вероятно, подождут, чтобы увидеть, на что способны системы нового поколения от Intel, в презентациях процессоры Panther Lake выглядят достаточно интересно.

#amd #ноутбуки #ryzen ai 400
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

