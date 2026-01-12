Полноценный запуск новой фабрики Micron в США ожидается не ранее 2028 года.

Дефицит DRAM в ближайшее время не исчезнет. К такому выводу пришли журналисты Wccftech по итогу беседы с вице-президентом по маркетингу мобильного и клиентского подразделения в Micron Кристофером Муром (Christopher Moore).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Специалист заявил, что производители памяти расширяют производственные мощности, однако значительно ускорить этот процесс вряд ли удастся — это сложное высокотехнологичное производство. Например, ввод в эксплуатацию новой производственной площадки Micron ID1 в штате Айдахо (США) удалось перенести с конца 2027 года на его середину, однако полноценный запуск фабрики ожидается не ранее 2028 года. Дефицит будет сохраняться долго, считает специалист, не называя конкретных сроков. Напряжённая ситуация может разрешиться раньше, если спрос со стороны центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта начнёт снижаться.

«Производители памяти спешат построить новые производственные линии, однако технологические ограничения в конечном итоге вынуждают их сдвигать сроки на несколько кварталов, а это означает, что для рядового потребителя дефицит DRAM может сохраняться ещё довольно долго, по крайней мере, до тех пор, пока спрос со стороны сферы искусственного интеллекта не начнёт снижаться».

Компания Micron, как и другие производители, просто не могут позволить себе игнорировать спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Объём рынка в сегменте предприятий и центров обработки данных быстро вырос с 30…35% до 50…60% от общего рынка. Вся отрасль испытывает дефицит, отметил Мур. В настоящее время Micron выстраивает производственные процессы, чтобы максимизировать объём продукции. Также Мур подчеркнул, что Micron делает всё возможное, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Несмотря на закрытие бренда Crucial, компания продолжает занимать значительную долю рынка среди OEM-партнёров производителей готовых систем.

Говоря о быстрорастущих производителях оперативной памяти из Китая, Мур отметил, что они отлично справляются со своей работой, но стремятся охватить не каждый рынок. По всей видимости, не стоит ожидать, что производители из Китая смогут внести значительный вклад в разрешение сложившейся ситуации.