Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
VP Micron Кристофер Мур: Для рядового потребителя дефицит DRAM может сохраняться ещё довольно долго
Полноценный запуск новой фабрики Micron в США ожидается не ранее 2028 года.

Дефицит DRAM в ближайшее время не исчезнет. К такому выводу пришли журналисты Wccftech по итогу беседы с вице-президентом по маркетингу мобильного и клиентского подразделения в Micron Кристофером Муром (Christopher Moore).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Специалист заявил, что производители памяти расширяют производственные мощности, однако значительно ускорить этот процесс вряд ли удастся — это сложное высокотехнологичное производство. Например, ввод в эксплуатацию новой производственной площадки Micron ID1 в штате Айдахо (США) удалось перенести с конца 2027 года на его середину, однако полноценный запуск фабрики ожидается не ранее 2028 года. Дефицит будет сохраняться долго, считает специалист, не называя конкретных сроков. Напряжённая ситуация может разрешиться раньше, если спрос со стороны центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта начнёт снижаться.

«Производители памяти спешат построить новые производственные линии, однако технологические ограничения в конечном итоге вынуждают их сдвигать сроки на несколько кварталов, а это означает, что для рядового потребителя дефицит DRAM может сохраняться ещё довольно долго, по крайней мере, до тех пор, пока спрос со стороны сферы искусственного интеллекта не начнёт снижаться».

Компания Micron, как и другие производители, просто не могут позволить себе игнорировать спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Объём рынка в сегменте предприятий и центров обработки данных быстро вырос с 30…35% до 50…60% от общего рынка. Вся отрасль испытывает дефицит, отметил Мур. В настоящее время Micron выстраивает производственные процессы, чтобы максимизировать объём продукции. Также Мур подчеркнул, что Micron делает всё возможное, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Несмотря на закрытие бренда Crucial, компания продолжает занимать значительную долю рынка среди OEM-партнёров производителей готовых систем.

Говоря о быстрорастущих производителях оперативной памяти из Китая, Мур отметил, что они отлично справляются со своей работой, но стремятся охватить не каждый рынок. По всей видимости, не стоит ожидать, что производители из Китая смогут внести значительный вклад в разрешение сложившейся ситуации.

#ddr5 #оперативная память #ddr4 #дефицит #dram #рост цен
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
2
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
2
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
5
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
Беларусь намерена в этом году заключить с РФ соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС
+
«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
FT: Нефтяные компании США ставят под сомнение планы Трампа инвестировать $100 млрд в Венесуэлу
+
Австрийская армия планирует закупить модернизированные БМП «Улан» и другую военную технику
+
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
2
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
+

Популярные статьи

«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
5
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
10
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
17
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
9
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
1

Сейчас обсуждают

aleximus777
22:37
Все так, как раз купил очередной 20ТБ, как пошла память дорожать. Уже на него ценник в полтора раза поднялся. Но с объемами не согласен) Все самое любимое уж лучше в максимальном качестве и хранить. В...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Chihonya
22:35
три это еще хорошо, обычно пары хватает при интенсивных нагрузках)
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Chihonya
22:35
+100500 серия PF редкий шлак.
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Ohotnik_mur
22:32
в сети ток переменный, а почти все бытовые приборы за исключением разве что ламп накаливания и нагревательных элементов потребляют ток постоянный Да уж. Копирование статьи от бездарей, хорошего ничего...
«Росатом» разработал первый российский модульный инвертор для солнечных панелей
КОТ
22:27
Жаль у тебя они вовсе отсутствуют. Такие статейки-вбросы и разогревают ажиотаж.
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Юрий Колесник
22:24
Zorin похоже денег начал заносить. Что-то то там то здесь про него вещают какой он офигенный.
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Bernigan
22:07
Я имел ввиду 8 Гб версии обычной RTX 5060 и RX 9600XT
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
swr5
21:56
Чего же США не вмешались когда Израиль убивал тысячи палестинских женщин и детей?
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
DIP32
21:43
Игру Doom можно запускать и на мультиварке. Только вот зачем ?!
TweakTown: Нехватка ОЗУ на рынке сохранится до 2031 года и приведет к дальнейшему росту цен
Михаил Маклаков
21:31
Это маркетинг днс. На самом деле у китайцев 9060хт на 16 Гб стоит 30к, а 5060ти 42к. В РФ цены на карты сделали одинаковые. Так и с процессорами Интел. Они дешевле амд, к примеру проходной сокет ультр...
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter