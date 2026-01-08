У настольных RX 9070 XT мощность 305 Вт.

ONEXPLAYER привезла на выставку CES 2026 внешнюю видеокарту ONEXGPU 3, что позволило узнать дополнительные подробности о будущей новинке.

Компания уходит от более ранних моделей ONEXGPU, в которых использовались видеокарты RDNA 3 для ноутбуков, такие как Radeon RX 7600M XT, и готовит устройство совершенно иного класса. В состав ONEXGPU 3 входит настольная видеокарта RX 9070 XT, но, как выяснилось, с пониженным лимитом мощности.

Если для полноценной настольной RX 9070 XT заявлена мощность 305 Вт, то версия внутри ONEXGPU 3 ограничена лимитом 180 Вт. Ограничение мощности, несомненно, отразится на рабочих частотах, однако другие характеристики не должны измениться. В частности, это 64 вычислительных блока RDNA 4, 64 МБ Infinity Cache, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 на 256-битной шине. В списке вариантов подключения перечислены порты OCuLink и USB4. В числе прочих портов ввода-вывода два USB 3.2, RJ45 (1 Гбит Ethernet) и один порт Type-C.

В отличие от предыдущих моделей, ONEXGPU 3, скорее всего, не получит слот для M.2 накопителя. Физические размеры устройства составляют 243×105×74,8 мм, что не сильно отличается от габаритов предыдущей модели.

Пока нет данных о цене и дате выпуска ONEXGPU 3.