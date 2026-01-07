Система получила название GPU Safeguard+.

Компания MSI представила на выставке CES 2026 блоки питания MPG Ai1600TS PCIE5 и Ai1300TS PCIE5, предназначенные для компьютеров флагманского уровня, сообщает Club386. В компании заявляют о высокой стабильности питания по шине +12 В благодаря надёжной электрической конструкции с применением МОП-транзисторов на основе карбида кремния (SiC) и японских конденсаторов высокотемпературной серии 105°C. Эффективность блоков питания подкрепляется сертификатом 80 PLUS Titanium.

Источник изображения: MSI

Блоки питания MSI MPG Ai1600TS PCIE5 и Ai1300TS PCIE5 оснащены парой разъёмов 12V-2x6 для питания мощных видеокарт, включая GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z. Одной из ключевых особенностей является система защиты GPU Safeguard+ для обоих 16-контактных разъёмов питания. Система отслеживает силу тока на каждом из питающих контактов разъёмов 12V-2x6, информирует пользователя об отклонениях, а при отсутствии отклика может отключать питание при возникновении опасной ситуации. Мониторинг доступен в фирменном программном обеспечении MSI Center.

Источник изображения: Club386

Новые блоки питания MSI более низкого класса получат немного урезанную систему защиты под названием Safeguard (без плюса), в которой не предусмотрен программный мониторинг. Этот вариант защиты будет использоваться в таких блоках питания, как MAG A1200PLS PCIE5 и MAG A1000PLS PCIE5.