Качество изображения и синхронизация кадров стали лучше

Компания NVIDIA официально представила обновление технологий DLSS 4.5 на выставке CES 2026, сообщает ComputerBase. Как утверждается, качество работы технологии Super Resolution (SR) снова повысилось, а многокадровая генерация теперь может работать в режимах вплоть до «6x», генерируя до пяти искусственных кадров на один реальный.

Источник изображения: NVIDIA (и далее)

Модель Transformer в основе DLSS 4.5 SR обновили до «второго поколения». Она обеспечивает улучшенную временную стабильность, меньшее количество ореолов и в целом лучше справляется со сглаживанием. Кроме того, новая модель лучше «понимает» происходящее на экране, что должно уменьшить количество ошибок. Это стало возможным благодаря использованию большего количества данных для обучения и глубокому анализу проблем предыдущей версии DLSS 4.

В новой модели Transformer по-прежнему используется формат данных FP8 и сохраняется совместимость со всеми выпущенными на момент написания видеокартами GeForce RTX. Однако аппаратная поддержка вычислений в данном формате поддерживается только в видеокартах Ada и Blackwell, что даёт им преимущество в производительности.

Модель Transformer второго поколения в DLSS 4.5 SR работает с новыми предустановками по умолчанию. Это профили L и M вместо профилей J и K в DLSS 4. Профиль M является основным и универсальным, а профиль L настроен исключительно для режима Ultra Performance в разрешении 4K (UHD).

В настоящее время технология многокадровой генерации Multi-Frame Generation (MFG) поддерживает режим «4x» исключительно на видеокартах GeForce RTX 50. Это означает, что за одним реально отрисованным кадром следуют три искусственных, сгенерированных алгоритмом искусственного интеллекта. В DLSS 4.5 появятся новые режимы MFG вплоть до «6x», т.е. генерация до пяти искусственных кадров. Также в NVIDIA отметили улучшения в качестве генерируемых кадров и их синхронизации.

В DLSS 4.5 появился новый режим динамической многокадровой генерации (Dynamic MFG), в котором количество искусственных кадров меняется в реальном времени для поддержания частоты кадров на уровне частоты обновления монитора или ином уровне, который пользователь установит вручную.

Компонент DLSS 4.5 SR уже доступен с новыми графическими драйверами GeForce Game Ready 591.74 и может управляться в новой бета-версии приложения NVIDIA App 11.0.6. Обновление многокадровой генерации запланировано на весну 2026 года.