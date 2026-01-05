Два корпуса и система жидкостного охлаждения.

Компания Thermaltake представит на выставке CES 2026 новую серию компьютерных комплектующих в ретро-стилистике, сообщает Vortez. Первыми в серии Retro появятся два компьютерных корпуса, готовая система жидкостного охлаждения (СЖО), клавиатура и мышь. В дальнейшем Thermaltake планирует расширять серию, выпуская новое оборудование.

Источник изображения: Vortez

Корпус Thermaltake Retro 260 TG предназначен для материнских плат формата MicroATX, включая модели с тыльным расположением разъёмов. В корпус можно установить до девяти 120-мм вентиляторов и СЖО для процессора с 280-мм радиатором. На передней панели корпуса расположены порты USB 3.2 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0 и аудиоразъём. В корпус можно установить 6-дюймовый ЖК-экран Thermaltake.

Для сборки более крупных систем представлен корпус Retro 360 TG Mid Tower. В него можно установить материнские платы ATX, до 12 вентиляторов диаметром 120 мм и СЖО с 360-мм радиатором. Корпус оснащается тем же набором портов на передней панели и поддерживает установку 6-дюймового ЖК-экрана Thermaltake.

Завершает линейку Retro Series СЖО для процессоров Retro Ultra ARGB Sync AIO, которая будет доступна в вариантах с радиаторами размером 240 и 360 мм. В числе особенностей: все вентиляторы закреплены на общей раме с простой монтажной конструкцией, 3,6-дюймовый ЖК-дисплей на охлаждающем моноблоке, ARGB подсветка.

Thermaltake присоединяется к SilverStone в качестве одного из немногих производителей, активно переосмысливающих классический дизайн настольных ПК, пишет Vortez. В 2025 году SilverStone привлекла внимание своими ретро-корпусами FLP01 и FLP02, сочетающими эстетику 1990-х годов с современными возможностями. Серия Retro от Thermaltake, похоже, является ответом на растущий интерес к винтажному компьютерному оборудованию, позволяя энтузиастам выбирать из большего количества вариантов в этом развивающемся сегменте.