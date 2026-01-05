Ожидается, что это будет дополнительная защита питания видеокарт.

В программе MSI Afterburner может появиться интерфейс для мониторинга защитной системы блоков питания MSI MPG Ai TS PCIE5, которые были анонсированы на этой неделе, сообщает VideoCardz со ссылкой на намёки разработчика программы, известного под псевдонимом Unwinder. Ранее Unwinder сообщил на форуме Guru3D, что внедряет в Afterburner поддержку нового оборудования, а недавно оставил в той же теме ссылку на анонс блоков питания MSI.

Источник изображения: MSI (отредактировано)

Компания MSI анонсировала два блока питания в новой линейке, MPG Ai1300TS PCIE5 и MPG Ai1600 PCIE5, заявив о «первой в мире системе проактивной и мгновенной защиты». Официальных подробностей пока нет, но в тизере был оставлен явный намёк на защиту питания видеокарт с разъёмами 12V-2x6.

Возможно, в MSI Afterburner появится что-то похожее на систему мониторинга силы тока на питающих контактах в видеокартах ASUS ROG Astral и Matrix, только на этот раз система будет привязана не к определённым моделям видеокарт, а к блокам питания. Не исключено, что новые видеокарты MSI тоже получат дополнительные защитные функции, которые будут работать в тандеме с новыми блоками питания. Как известно, компания готовит линейку оверклокерских видеокарт Lightning. Фотографии печатной платы одной из новинок уже появились в Интернете.

Подробности о новых блоках питания и видеокартах ожидаются на выставке CES 2026, которая пройдёт на следующей неделе.