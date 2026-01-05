Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В MSI Afterburner может появиться интерфейс для мониторинга защиты блоков питания MPG Ai TS PCIE5
Ожидается, что это будет дополнительная защита питания видеокарт.

В программе MSI Afterburner может появиться интерфейс для мониторинга защитной системы блоков питания MSI MPG Ai TS PCIE5, которые были анонсированы на этой неделе, сообщает VideoCardz со ссылкой на намёки разработчика программы, известного под псевдонимом Unwinder. Ранее Unwinder сообщил на форуме Guru3D, что внедряет в Afterburner поддержку нового оборудования, а недавно оставил в той же теме ссылку на анонс блоков питания MSI.

Источник изображения: MSI (отредактировано)

Компания MSI анонсировала два блока питания в новой линейке, MPG Ai1300TS PCIE5 и MPG Ai1600 PCIE5, заявив о «первой в мире системе проактивной и мгновенной защиты». Официальных подробностей пока нет, но в тизере был оставлен явный намёк на защиту питания видеокарт с разъёмами 12V-2x6.

Возможно, в MSI Afterburner появится что-то похожее на систему мониторинга силы тока на питающих контактах в видеокартах ASUS ROG Astral и Matrix, только на этот раз система будет привязана не к определённым моделям видеокарт, а к блокам питания. Не исключено, что новые видеокарты MSI тоже получат дополнительные защитные функции, которые будут работать в тандеме с новыми блоками питания. Как известно, компания готовит линейку оверклокерских видеокарт Lightning. Фотографии печатной платы одной из новинок уже появились в Интернете.

Подробности о новых блоках питания и видеокартах ожидаются на выставке CES 2026, которая пройдёт на следующей неделе.

#видеокарты #блоки питания #msi afterburner
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
7
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
7
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
GIGABYTE показала новую необычную видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G
+
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
ASUS представила премиальный игровой компьютер ROG G1000 с голографическими вентиляторами
1

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
16
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
99
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
14
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
13
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
12

Сейчас обсуждают

do66epman
08:10
разве что тебе.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
08:01
BC-160 рассчитанная для облачного гейминга и поддерживаемая Linux - как вариант. Хотя тот же Indiana Jones The Great Circle на Линукс вполне играбелен на старших Polaris
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Eisbrecher
07:52
А подскажите, пожалуйста, что там из радеонов за 5 тысяч можно взять, чтобы играть в игры, которые не запускаются без тензорных ядер?
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Алексей Кузнецов
07:51
Медведева нужно было высадить с орешника на танкер. Ух он бы показал!
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Muro
07:50
Да хоть Панин. Зачем это двигать в сюжет? Тебя и так все любят. Нет, надо это вставить. На носу генеральная битва. Пан или пропал. Нет, простите меня сотоварищи, я люблю месить глину. И только у мальч...
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
Eisbrecher
07:49
Спасибо за контент! Именно ради таких статей я сюда еще захожу. Жаль, что это редкий случай.
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
corsi
07:44
Вот это новость. Руководство Интел бухает не просыхая походу последние пару лет, ибо на рынке х86-процессоров с видеоядром AMD по сути монополист и продает что и как захочет.
Intel обвинила AMD в продаже устаревших процессоров для портативных ПК
Роман Кудлай
07:41
Не удивлюсь, если автор, когда ходит в туалет, сначала делает свое дело, а только потом снимает штаны...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Марат Катаев
07:34
Успех первой Нинтендо это наличие эксклюзивов на старте и последующее регулярное пополнение. Громкие порты типа Skyrim. Вменяемый ценник. У Свитч 2 кроме пропаганды и дорожной карты ничего нет. Проще ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
lighteon
07:11
Думаю, что не скатился, ибо автор данного произведения ещё не вошёл в состав редакции ресурса. Вот когда войдёт - зазвенит колокол)
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter