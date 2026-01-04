Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
MSI представила 34-дюймовые игровые мониторы MEG и MPG с дисплеями QD-OLED нового поколения
Новая структура субпикселей для более чёткого изображения, плёнка DarkArmor для повышения уровня чистого чёрного цвета и устойчивости к царапинам, набор вспомогательных ИИ функций.

Компания MSI представила 34-дюймовые игровые мониторы MEG X и MPG 341CQR QD-OLED X36, оснащённые QD-OLED дисплеями «5-го поколения» с новой структурой субпикселей в виде вертикально расположенных полос. Также мониторы оснащены новой защитной плёнкой DarkArmor. Она повышает уровень чистого чёрного цвета, улучшая контрастность и качество изображения, а также повышает твёрдость поверхности экрана с 2H до 3H, обеспечивая дополнительную устойчивость к царапинам. Оба монитора выводят изображение в разрешении UWQHD (3440 на 1440 пикселей) с максимальной частотой обновления 360 Гц.

Источник изображений: MSI (и далее)

К уникальным возможностям перечисленных мониторов компания MSI относит функцию Uniform Luminance и интеллектуальную защитную технологию MSI OLED Care 3.0 с датчиком AI Care Sensor и системой на базе нейронного процессора (Neural Processing Unit, NPU). Uniform Luminance обеспечивает расширенный контроль над отображением контента с высоким динамическим диапазоном (HDR), предлагая 14 настраиваемых точек для точной регулировки кривой яркости HDR. В свою очередь, система MSI OLED Care 3.0 AI Care Sensor обеспечивает проактивную защиту OLED-панели, автоматически запуская профилактические процедуры, когда пользователь отсутствует перед экраном.

MEG X в компании называют «настоящим игровым монитором с искусственным интеллектом». В мониторе реализована система анализа изображения в реальном времени и шесть интеллектуальных функций для помощи во время игр: AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle и AI Scope. Пожалуй, стоит отметить AI Goggle, которая позволяет сократить продолжительность ослепляющего эффекта световых гранат, а также AI Scope — увеличение целей с опциональным включением «ночного зрения».

По всей видимости, основные характеристики MPG 341CQR QD-OLED X36 и MEG X идентичны, поскольку оба монитора построены на единой базе. Среди прочего это сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 18000, пиковая яркость 1300 нит в режиме HDR, точность цветопередачи Delta E≤2. Заявлено 99-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3. Мониторы оснащаются двумя разъёмами HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1a (UHBR 13.5), USB Type-C разъёмом мощностью 98 Вт с поддержкой режима DisplayPort, парой USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним Type-B. Также есть один аудиовыход.

#msi #мониторы #qd-oled #ultrawide
Источник: msi.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
4
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Технология DLSS 4.5 требует от старых видеокарт RTX 20 и RTX 30 куда больше ресурсов, чем DLSS 4
+
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
5
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
9
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
9
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
1

Сейчас обсуждают

а вот и Праздник..
18:18
Писёныш до твоего вранья всем далеко.
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
а вот и Праздник..
18:17
Писюлёк, ты уже труп.
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
Михаил Авраменко
18:14
Не сахарные, не растают.
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Сергей Селиванов
18:14
Во-первых, как это к теме относится, Ну и во-вторых, в PS от BSD остались только ядро да инит, и то, я думаю из ядра вырезали ненужное , а инит сами сделали.
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Никита Абсалямов
18:13
Если вы внимательно прочитаете статью, то сможете узнать как оно работает в играх... собственно, статья про то и написана, а дым не пойдёт - ибо компьютер грамотно настроен профессионалом с дипломом.....
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
Сергей Селиванов
18:12
Арч - это буквально дистрибутив "Сделай сам". Ты можешь из него сделать любой десктоп, хоть KDE, хоть Hyprland, хоть LXDE, хоть самосбор. Можно сделать из него сервер (не рекомендуется, но можно). Тут...
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
deema35
18:12
"Ее процессоры 12-14 поколений тоже работают с DDR4 и в играх обходят Zen 3." А ещё они деградируют.
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
swr5
18:10
Прочитайте последнее предложение.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дима
18:09
То дёшевая невыгодна из за сланцевой нефти, то вдруг наоборот. Или хрен длинный или рубашка короткая. Одно понятно - США никогда не будут нам друзьями. Хотя взрослые знают, что США это просто инструм...
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
Сергей Селиванов
18:07
хмм, интересно, а если он в KDE, то ставил ли он kio-admin? Если ставил, то пробовал ли он через ПКМ -> открыть от имени администратора?
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter