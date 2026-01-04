Новая структура субпикселей для более чёткого изображения, плёнка DarkArmor для повышения уровня чистого чёрного цвета и устойчивости к царапинам, набор вспомогательных ИИ функций.

Компания MSI представила 34-дюймовые игровые мониторы MEG X и MPG 341CQR QD-OLED X36, оснащённые QD-OLED дисплеями «5-го поколения» с новой структурой субпикселей в виде вертикально расположенных полос. Также мониторы оснащены новой защитной плёнкой DarkArmor. Она повышает уровень чистого чёрного цвета, улучшая контрастность и качество изображения, а также повышает твёрдость поверхности экрана с 2H до 3H, обеспечивая дополнительную устойчивость к царапинам. Оба монитора выводят изображение в разрешении UWQHD (3440 на 1440 пикселей) с максимальной частотой обновления 360 Гц.

Источник изображений: MSI (и далее)

К уникальным возможностям перечисленных мониторов компания MSI относит функцию Uniform Luminance и интеллектуальную защитную технологию MSI OLED Care 3.0 с датчиком AI Care Sensor и системой на базе нейронного процессора (Neural Processing Unit, NPU). Uniform Luminance обеспечивает расширенный контроль над отображением контента с высоким динамическим диапазоном (HDR), предлагая 14 настраиваемых точек для точной регулировки кривой яркости HDR. В свою очередь, система MSI OLED Care 3.0 AI Care Sensor обеспечивает проактивную защиту OLED-панели, автоматически запуская профилактические процедуры, когда пользователь отсутствует перед экраном.

MEG X в компании называют «настоящим игровым монитором с искусственным интеллектом». В мониторе реализована система анализа изображения в реальном времени и шесть интеллектуальных функций для помощи во время игр: AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle и AI Scope. Пожалуй, стоит отметить AI Goggle, которая позволяет сократить продолжительность ослепляющего эффекта световых гранат, а также AI Scope — увеличение целей с опциональным включением «ночного зрения».

По всей видимости, основные характеристики MPG 341CQR QD-OLED X36 и MEG X идентичны, поскольку оба монитора построены на единой базе. Среди прочего это сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 18000, пиковая яркость 1300 нит в режиме HDR, точность цветопередачи Delta E≤2. Заявлено 99-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3. Мониторы оснащаются двумя разъёмами HDMI 2.1, одним DisplayPort 2.1a (UHBR 13.5), USB Type-C разъёмом мощностью 98 Вт с поддержкой режима DisplayPort, парой USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним Type-B. Также есть один аудиовыход.