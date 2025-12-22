Корпус представят в рамках выставки CES 2026.

Компания ASUS, предположительно, готовит необычный компьютерный корпус ROG G1000 с POV-дисплеем (Persistence of Vision) или так называемым «голографическим вентилятором». Судя по опубликованному тизеру, в состав POV-дисплея входят четыре светодиодные шкалы. Эти светодиодные шкалы вращаются с высокой скоростью, а светодиоды включаются и выключаются в соответствии с определённой схемой, в результате чего создаётся оптическая иллюзия — двумерное изображение, как бы висящее в воздухе.

Источник изображения: @ASUS_ROG в социальной сети X (заблокирована в РФ)

ASUS называет эту систему AniMe Holo. По всей видимости, она станет новым дополнением в серии необычных решений для персонализации, таких как матричные дисплеи AniMe Matrix и AniMe Vision, которые, в частности, применялись в ноутбуках ROG. Для моддеров POV-дисплей может стать альтернативой обычным ЖК-дисплеям, которые зачастую устанавливаются внутрь корпусов для воспроизведения видео и анимации, а также мониторинга показателей работы системы.

Ожидается, что подробности о корпусе появятся 5 января в преддверии выставки CES 2026. На момент написания неизвестно, планируется ли выпустить подобный корпус в продажу или пока всё ограничится выставочным образцом.