Похоже, это может быть ответом на резкий рост цен.

Компания MSI выпустила в Китае готовый игровой компьютер Infinite E1. Система оснащается 10-ядерным процессором Intel Raptor Lake семейства Embedded, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ и оперативной памятью DDR4-3200 общим объёмом 16 ГБ. Данную конфигурацию сложно рекомендовать для игр, однако в нынешние непростые времена для кого-то этот ультрабюджетный ПК может стать единственным финансово доступным решением, пишет VideoCardz.

Источник изображения: MSI, JD.com

В MSI Infinite E1 используется процессор Intel Core i5-13400EF, где E означает Embedded (встраиваемый). По характеристикам этот процессор близок к обычной потребительской модели 13400F, оснащаясь тем же количеством ядер и кэш-памяти: 6 производительных ядер, 4 эффективных ядра, 16 потоков, максимальная тактовая частота 4,6 ГГц, базовый теплопакет 65 Вт и 20 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Основное отличие — более низкие базовые тактовые частоты. Базовая частота производительных ядер составляет 2,4 ГГц, а эффективных — 1,5 ГГц. Это на 100 и 300 МГц ниже базовых частот 13400F.

Источник изображения: MSI, JD.com

В сборке используется урезанная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ. От оригинальной модели она отличается не только характеристиками подсистемы памяти, но и графического процессора, включая меньшее количество CUDA ядер и меньшие тактовые частоты. Оригинальная версия RTX 3050 не является производительным игровым решением и рассчитана на не слишком требовательные игры с невысоким уровнем графических настроек, а урезанная RTX 3050 6 ГБ и подавно не блещет производительностью.

Материнская плата основана на чипсете Intel H610. Судя по изображениям, оснащение платы минимальное. В состав компьютера также входят: твердотельный накопитель объёмом 512 ГБ, блок питания мощностью 500 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold, кулер для процессора с четырьмя тепловыми трубками, адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В долларовом эквиваленте цена компьютера в Китае составляет 730 $ с учётом местных скидок, подсчитали в VideoCardz.