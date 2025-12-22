Сайт Конференция
molexandr
В стабильном обновлении ASUS GPU Tweak III исправлены ошибки и добавлен мониторинг процентилей FPS
В частности, улучшена совместимость с новыми драйверами NVIDIA

Компания ASUS выпустила стабильное обновление фирменного приложения GPU Tweak III для настройки и мониторинга видеокарт, сообщает VideoCardz. В версии под номером 2.0.7.3 решены проблемы совместимости с новыми драйверами NVIDIA, а также добавлены новые метрики производительности.

Источник изображения: ASUS

После выхода драйверов NVIDIA GeForce Game Ready версии 591.44 пользователи GPU Tweak III стали сообщать о различных проблемах с программой ASUS, в некоторых случаях приложение даже отказывалось запускаться. Компания быстро выпустила тестовую бета-версию приложения под номером 2.0.6.0, призванную решить эти проблемы, но на некоторых системах GPU Tweak III по-прежнему работал нестабильно. Ожидается, что в стабильной версии 2.0.7.3 все проблемы решены. Кроме этого, была исправлена ошибка, из-за которой невозможно было отредактировать некоторые точки на графике зависимости скорости вращения вентиляторов от температуры.

Важным нововведением является возможность отслеживать 1-й и 0,1-й процентиль FPS. Наблюдать за этими показателями можно в оверлее OSD (On-Screen Display), также можно включить журналирование — запись значений 1% и 0,1% FPS в лог-файл.

Источник изображения: ASUS

В ASUS GPU Tweak III реализованы обширные возможности для настройки и мониторинга видеокарт. В частности, программа позволяет регулировать тактовую частоту графического процессора и видеопамяти, изменять значения мощности, настраивать скорость вращения вентиляторов. Предусмотрена возможность создавать профили с разными настройками. За показателями работы можно следить в оверлее, показатели можно записывать в лог.

Для некоторых моделей видеокарт ASUS в GPU Tweak III доступны уникальные возможности, включая мониторинг тока на питающих контактах разъёма 12V-2x6 (Power Detector+) и контроль степени провисания видеокарты (Level Sense). Возможность отслеживания дополнительных параметров обычно реализована в премиальных моделях видеокарт, таких как ROG Astral и ROG Matrix.

#видеокарты #asus #программы
Источник: videocardz.com
