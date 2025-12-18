Одна из первых моделей оснащается 8-ядерным Intel Core Ultra 7 355

Зарубежные интернет-магазины начинают размещать в своих каталогах ноутбуки с процессорами Intel Panther Lake, сообщает VideoCardz. На сайте американского Walmart был обнаружен HP OmniBook X Flip 16 с процессором Core Ultra 7 355, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ. Дисплей ноутбука обладает разрешением “2K” и поддерживает сенсорный ввод. Точных спецификаций магазин не приводит, а цена 999 $ вряд ли является окончательной.

Источник изображения: HP, VideoCardz (отредактировано)

По неофициальной информации, Intel Core Ultra 7 355 — это 8-ядерный процессор с конфигурацией производительных P-, эффективных E- и маломощных LP-ядер 4P+0E+4LP. Тактовая частота P-ядер может повышаться до 4,7 ГГц. Также процессор оснащается интегрированной графикой с четырьмя ядрами Xe3. Как ожидается, процессор настроят на работу при базовой мощности 25 Вт с повышением до 55 Вт.

Процессоры Intel Core Ultra 300 семейства Panther Lake представят 5 января перед выставкой CES 2026, а на самой выставке представят новые устройства с этими процессорами: ноутбуки, мини-ПК и игровые КПК. Это первые клиентские процессоры Intel, в которых используется технология производства Intel 18A и обратная подача питания Intel PowerVia. Архитектуры ядер и графики обновили, наиболее значительным считается переход к эффективным и маломощным ядрам Darkmont с потенциальным двузначным приростом IPC.