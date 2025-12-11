Обе оснащаются пассивным охлаждением.

На сайте компании AMD появились две новые видеокарты: Radeon AI PRO R9700S и R9600D, — сообщает VideoCardz. Предположения о том, что за этими наименованиями скрываются профессиональные видеокарты для ноутбуков, не подтвердились. Новые модели являются полноценными видеокартами для рабочих станций, оснащены 32 ГБ видеопамяти и пассивными системами охлаждения.

Источник изображения: AMD

Модель R9700S использует графический процессор Navi 48 в полной конфигурации — 64 вычислительных блока или 4096 потоковых процессоров. Этот тот же чип, что установлен в представленной ранее R9700. Версия с пассивным охлаждением может повышать тактовую частоту GPU до 2970 МГц, энергопотребление видеокарты ограничено лимитом 300 Вт, а для дополнительного питания используется разъём 12V-2x6.

Источник изображения: AMD

Модель R9600D тоже оснащается графическим процессором Navi 48, но в урезанной конфигурации — 48 вычислительных блоков или 3072 потоковых процессора. Это конфигурация, которая используется для видеокарты Radeon RX 9070 GRE. При лимите мощности 150 Вт максимальная тактовая частота GPU видеокарты может повышаться до 2020 МГц.

Все три видеокарты Radeon AI PRO R9000 оснащаются четырьмя видеовыходами DisplayPort 2.1a и совместимы со специализированным программным обеспечением AMD для профессионального применения.