Устройство должны скоро представить.

AYANEO анонсирует игровой смартфон Pocket Play с раздвижным корпусом, в котором спрятан контроллер. Это первое подобное устройство бренда, который до этого момента специализировался на портативных игровых компьютерах.

Источник изображения: AYANEO

На момент написания подробности о характеристиках устройства отсутствуют. В частности, неизвестно, что за процессор используется в устройстве, какой установлен дисплей и какая используется операционная система. По всей видимости, смартфон получит современную версию Android с фирменной оболочкой. AYANEO уже выпускала Android-устройства, включая игровые КПК Pocket S и Pocket Air.

Источник изображения: AYANEO

Что касается контроллера, на изображениях виден стандартный набор элементов управления, примечательна только одна деталь: вместо стиков, которые, очевидно, просто не подходят для данной конструкции, контроллер оснащается чем-то наподобие трекпадов.

Источник изображения: AYANEO

Сроки выхода игрового смартфона AYANEO неизвестны. Судя по всему, сначала устройство будет доступно в рамках краудфандинговой кампании, которая начнётся в ближайшее время.