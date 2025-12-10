Исправили ошибки в Counter-Strike 2 и ARC Raiders, проблемы с HDMI 2.1 и оверлеем Radeon.

Компания AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin Edition 25.12.1 с поддержкой технологий FSR Redstone, а также новых видеокарт Radeon AI PRO R9600D и R9700S, подробности о которых пока неизвестны.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

Обновлению FSR Redstone посвящена отдельная новость. Новый набор содержит четыре технологии на базе машинного обучения: FSR Upscaling для масштабирования, FSR Frame Generation для генерации кадров, FSR Ray Regeneration для шумоподавления и FSR Radiance Cache для предсказания трассированного освещения. Поддержка FSR Redstone заявлена только для новейших видеокарт Radeon RX 9000. Первые три технологии набора уже можно оценить в играх, FSR Radiance Cache ожидается в 2026 году.

Что касается Adrenalin Edition 25.12.1, в программном обеспечении были исправлены следующие ошибки: