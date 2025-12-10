Компания AMD выпустила набор программного обеспечения Adrenalin Edition 25.12.1 с поддержкой технологий FSR Redstone, а также новых видеокарт Radeon AI PRO R9600D и R9700S, подробности о которых пока неизвестны.
Обновлению FSR Redstone посвящена отдельная новость. Новый набор содержит четыре технологии на базе машинного обучения: FSR Upscaling для масштабирования, FSR Frame Generation для генерации кадров, FSR Ray Regeneration для шумоподавления и FSR Radiance Cache для предсказания трассированного освещения. Поддержка FSR Redstone заявлена только для новейших видеокарт Radeon RX 9000. Первые три технологии набора уже можно оценить в играх, FSR Radiance Cache ожидается в 2026 году.
Что касается Adrenalin Edition 25.12.1, в программном обеспечении были исправлены следующие ошибки:
- Неработоспособность Radeon Anti-Lag 2 в Counter-Strike 2 (DX11) на видеокарте Radeon RX 9070 XT и других.
- Сбои в режиме ожидания на системах, подключённых к мониторам посредством HDMI 2.1 с высокой пропускной способностью.
- Зависание приложений при использовании оверлея Radeon.
- Сбои во время игры в ARC Raiders на карте Blue Gate в системах с видеокартами Radeon RX 9000.