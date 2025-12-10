Сайт Конференция
Moleculo
Microsoft исправила проблемы с играми на видеокартах AMD в Windows 11
Проблемы появились после октябрьских обновлений и, по всей видимости, были исправлены к декабрю

Предварительное обновление Windows 11 под номером KB5070311 устранило проблемы, с которыми сталкивались некоторые владельцы видеокарт AMD Radeon в таких играх, как Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, ARC Raiders. Об этом сообщает ресурс OC3D со ссылкой на Windows Latest и отзывы пользователей. В числе описываемых проблем «зависание» драйвера и игр, ошибки Device Removed.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash

Первые сообщения о проблемах появились после выхода октябрьских обновлений Windows 11. Примечательно, что эти же обновления привели к снижению производительности видеокарт NVIDIA в некоторых играх.

Помимо проблем с обнаружением видеокарт в KB5070311 была повышена производительность получения списка поддерживаемых режимов подключённых мониторов, устранены проблемы с ползунком яркости, который неожиданно сбрасывал пользовательские установки к исходным.

Изменения из KB5070311 включены в состав накопительных обновлений Windows 11 за декабрь. Декабрьские накопительные обновления доступны для загрузки со вчерашнего дня, 9 декабря 2025 года. Так, для Windows 11 25H2 накопительное обновление получило номер KB5072033. В дополнение к исправлениям KB5070311 оно решает проблемы с Copilot, мерцанием приложения «Проводник» в тёмном режиме (проблема появилась в KB5070311), сетевые проблемы, содержит исправления и улучшения для повышения безопасности.

#amd #nvidia #видеокарты #игры #драйверы
Источник: overclock3d.net
