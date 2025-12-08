Сайт Конференция
Moleculo
ZOTAC оснастила RTX 5070 Ti и Core Ultra 7 265 новый вариант компактной платформы ZBOX MAGNUS ONE
Платформа для досборки продаётся без оперативной памяти и твердотельного накопителя.

Компания ZOTAC выпустила новый вариант компактной платформы ZBOX MAGNUS ONE для самостоятельной досборки, сообщает VideoCardz. В Европе Мини-ПК получил кодовое обозначение EU27507TC, внутри комплектующие для настольных ПК: дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и процессор Intel Core Ultra 7 265.

Источник изображения: ZOTAC

Рассматриваемая платформа размещается в корпусе объёмом 8,5 литров. Размеры корпуса 270,5×126×249 мм. ZOTAC позиционирует платформу как самый компактный настольный ПК с полноценной видеокартой RTX 5070 Ti. Компьютер оснащается встроенным блоком питания мощностью 650 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum.

Источник изображения: ZOTAC

Материнская плата в ZBOX MAGNUS ONE позволяет установить два модуля оперативной памяти DDR5 форматов CSODIMM и SODIMM, один твердотельный накопитель M.2 с поддержкой PCIe Gen 5 и ещё один с поддержкой PCIe Gen 4. Также предусмотрена установка и подключение одного 2,5-дюймового устройства хранения данных с SATA-интерфейсом.

Источник изображения: ZOTAC

Компьютер оснащается двумя адаптерами проводной Сети с поддержкой скорости передачи данных до 5 и 1 Гбит/с соответственно, адаптером беспроводной Сети с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На задней панели располагаются видеовыход HDMI 2.0 интегрированной в процессор графики, HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b дискретной видеокарты, шесть портов USB, пара RJ-45. Спереди: кардридер, пара USB и комбинированный аудиоразъём.

Источник изображения: ZOTAC

Долларовый эквивалент цены аналогичной платформы в Китае составляет примерно 2970 $. В Европе цена варьируется от 2000 € до 2300 €. В комплект не входит оперативная память и твердотельные накопители. Итоговая стоимость системы будет значительно выше цены платформы для досборки.

#nvidia #intel #zotac #мини-пк #sff компьютеры
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Сейчас обсуждают

LuftHunter
16:35
на авито новые в 1.5-2 раза дешевле чем в желтой помойке начинающейся на "Я"
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Терминатор
16:22
Игра Half-Life 2 RTX на видео картах амd вообще не запустится.
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
Ilikethat
16:14
И зачем? Встрока есть, но для игр не лучший выбор. Цена слишком высока для офисного ПК. Остаётся узкая ниша ПК для рассчетов. 🤷
AOOSTAR выпускает мини-ПК NEX395 с гибридным процессором AMD Ryzen AI MAX+ 395 и 128 ГБ LPDDR5X
DeaDragon
15:40
При чём тут банки? Если одна коммерческая структура делает наценку меньше, чем другие и данная ценовая политика раздражает других игроков рынка. Это и есть рыночная экономика.
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
Мистер правдоруб
15:30
Я за конкуренцию! ДАННЫЕ СЕТИ САМИ НЕЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ! В ЧЕМ СМЫСЛ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ?
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
Михаил Маюров
15:30
Ну почему, уже сейчас такие полуготовые системы продаются, только они без видюх. А тут всё-таки дискретка. Другое дело, что юзер способный разобраться в замене памяти, скорее всего и комп себе собрать...
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
gotreksson
15:25
Очень... спорный коментарий😅
России в 2026 году грозит дефляция
Сергей Анатолич
15:14
Ну естественно: «М.Видео», DNS, Hoff, «Детского мира», «ВсеИнструменты.ру» цены дерут безбожно! Демпинг, а в чем он заключается? Да не однин сервис не будет продавать товар себе в убыток. Озон эти тов...
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
Lafani
15:12
"Не все выносится в публичную сферу", а есть, что выносить? Можете назвать место в стране где производятся кремневые пластины для чипов. В СССР это были заводы в Подольске и Новосибирске. В Ленинграде...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
zerohexen
15:11
тупое стерильное говно, где только гибнут киборги и твари, детям не стоит показывать смерти,а тем более как в первом хищнике с кишками наружу. а нужно показать какую то бабизяну, и недособаку или что ...
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
