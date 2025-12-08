Платформа для досборки продаётся без оперативной памяти и твердотельного накопителя.

Компания ZOTAC выпустила новый вариант компактной платформы ZBOX MAGNUS ONE для самостоятельной досборки, сообщает VideoCardz. В Европе Мини-ПК получил кодовое обозначение EU27507TC, внутри комплектующие для настольных ПК: дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti и процессор Intel Core Ultra 7 265.

Источник изображения: ZOTAC

Рассматриваемая платформа размещается в корпусе объёмом 8,5 литров. Размеры корпуса 270,5×126×249 мм. ZOTAC позиционирует платформу как самый компактный настольный ПК с полноценной видеокартой RTX 5070 Ti. Компьютер оснащается встроенным блоком питания мощностью 650 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum.

Источник изображения: ZOTAC

Материнская плата в ZBOX MAGNUS ONE позволяет установить два модуля оперативной памяти DDR5 форматов CSODIMM и SODIMM, один твердотельный накопитель M.2 с поддержкой PCIe Gen 5 и ещё один с поддержкой PCIe Gen 4. Также предусмотрена установка и подключение одного 2,5-дюймового устройства хранения данных с SATA-интерфейсом.

Источник изображения: ZOTAC

Компьютер оснащается двумя адаптерами проводной Сети с поддержкой скорости передачи данных до 5 и 1 Гбит/с соответственно, адаптером беспроводной Сети с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На задней панели располагаются видеовыход HDMI 2.0 интегрированной в процессор графики, HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b дискретной видеокарты, шесть портов USB, пара RJ-45. Спереди: кардридер, пара USB и комбинированный аудиоразъём.

Источник изображения: ZOTAC

Долларовый эквивалент цены аналогичной платформы в Китае составляет примерно 2970 $. В Европе цена варьируется от 2000 € до 2300 €. В комплект не входит оперативная память и твердотельные накопители. Итоговая стоимость системы будет значительно выше цены платформы для досборки.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424