Учитывая поздний выход на рынок, это можно считать заметным прорывом.

Аналитики Jon Peddie Research опубликовали новый отчёт о распределении рынка дискретной графики: доля Intel впервые достигла однозначного процентного значения с момента выхода игровых видеокарт Arc семейства Alchemist. Об этом сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Intel, TechPowerUp

Это немалый успех, поскольку доля Intel на рынке дискретной графики долго держалась вблизи уровня 0,5%. С выходом видеокарт Alchemist компании не удалось потеснить AMD и NVIDIA, которые контролируют оставшиеся 99% рынка. Учитывая поздний выход на рынок, доля 1% — заметный прорыв для Intel. Это даёт надежду на новые инвестиции в это направление.

Источник изображения: Jon Peddie Research

В третьем квартале 2025 года доля AMD увеличилась на 0,8 п.п. и достигла 7%. В это же время доля NVIDIA на рынке дискретных видеокарт сократилась на 1,2 п.п. NVIDIA сохраняет за собой уверенное лидерство с долей 92%.

Рыночная динамика, такая как доступность и цены, влияет на процесс принятия решений покупателями, поэтому небольшая корректировка запасов может привести к значительному увеличению или уменьшению доли рынка от квартала к кварталу, как мы видим в данном случае с NVIDIA. Небольшие колебания и «обмен» долями рынка между AMD и NVIDIA происходят часто. Однако в случае с Intel специалисты видят иные причины — компания «набирает обороты».