Ранее появились слухи об одинарных конфигурациях для процессоров среднего класса

По информации инсайдера kopite7kimi, Intel готовит как минимум 4 настольных процессора Nova Lake-S с большим объёмом кэш-памяти bLLC (big Last Level Cache). Также инсайдер утверждает, что реализация подсистемы питания новой платформы станет настоящим испытанием для производителей материнских плат.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Ранее инсайдер Jaykihn заявил, что дополнительная кэш-память bLLC располагается в вычислительной «плитке» с ядрами, а не на отдельном кристалле, и конфигураций таких вычислительных плиток будет две. Одна конфигурация сочетает производительные P- и эффективные E-ядра по формуле 8P+16E, другая — по формуле 8P+12E. Вероятно, обе основаны на одной плитке.

Jaykihn утверждал, что перечисленные выше конфигурации станут основой процессоров Intel Nova Lake-S среднего класса, потенциально Core Ultra 5. Теперь же, по данным kopite7kimi, по две 24- и 20-ядерные плитки bLLC могут быть использованы для флагманских процессоров Nova Lake-S. Это позволит создать процессоры с общим количеством P- и E-ядер 48 и 40 соответственно, а объём кэш-памяти bLLC должен составить внушительные 288 МБ — объём bLCC в одной плитке составляет 144 МБ. При этом нужно напомнить, что процессоры Nova Lake-S должны оснащаться ещё и маломощными ядрами в количестве 4 штук, т.е. всего во флагманском процессоре ожидают 52 ядра.

Не исключены нюансы, например, часть кэш памяти bLLC могут отключить по тем или иным причинам. Точные спецификации на данный момент неизвестны и kopite7kimi отмечает, что не может на 100% подтвердить предоставленную информацию.

На будущие процессоры Intel Nova Lake-S возлагаются большие надежды. По всей видимости, компания готовится сделать большой рывок вперёд для конкуренции с многоядерными процессорами AMD и процессорами 3D V-Cache. AMD тоже не стоит на месте и, по слухам, в будущем поколении процессоров может увеличить количество ядер на кристалл до 12 и оснащать 3D V-Cache каждый из кристаллов с ядрами.

Процессоры Intel Nova Lake-S ожидают во второй половине 2026 года. Компания Noctua подтвердила, что её процессорные кулеры для сокетов Intel LGA 1700 и 1851 совместимы с будущим LGA 1954.