Компьютер оснащён полноценной GeForce RTX 5060 для настольных ПК.

Компания MINISFORUM представила AtomMan G1 Pro — компактный игровой ПК в вертикальном корпусе объёмом 3,8 литра (315×215×57 мм). Компьютер меньше игровой консоли и при этом вмещает полноценную видеокарту для настольных ПК и встроенный блок питания. Систему можно расположить рядом с монитором или телевизором. Стильный дизайн с белыми волнообразными боковыми панелями и RGB-подсветкой побуждает поместить компьютер на видное место.

Источник изображения: MINISFORUM

В AtomMan G1 Pro установлен процессор AMD Ryzen 9 8945HX семейства Dragon Range и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 семейства Blackwell. Процессор оснащён 16 ядрами Zen 4 с поддержкой одновременной многопоточности (Simultaneous Multi-Threading, SMT), а видеокарта — 3840 CUDA ядрами и 8 ГБ памяти GDDR7. Используется полноценный вариант RTX 5060 для настольных ПК в низкопрофильном исполнении.

Источник изображения: MINISFORUM

Совокупное энергопотребление процессора и видеокарты достигает 245 Вт. Процессор может работать с ограничением 60, 80 или 100 Вт. Максимальная мощность видеокарты составляет 145 Вт, что соответствует спецификациям NVIDIA. Для охлаждения используется система с расчётной производительностью 300 Вт, а для питания — внутренний блок мощностью 350 Вт. Профили питания, охлаждения, подсветка и прочие параметры настраиваются с помощью фирменного ПО.

Источник изображения: MINISFORUM

Компьютер оснащается двумя видеовыходами DisplayPort 2.1b, одним DisplayPort 1.4a и двумя HDMI 2.1; двумя USB 3.2 Gen 2 формата Type-C для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с и тремя USB 3.2 Gen 2 Type-A; аудиоразъёмом 3,5 мм. Встроенный адаптер проводной сети на базе чипа Realtek RTL8126 поддерживает скорость до 5 Гбит/с. Другие характеристики включают: два слота DDR5 SO-DIMM, два слота M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4, адаптер беспроводной сети с поддержкой WiFi 7 и Bluetooth 5.4, а также слот PCIe 4.0 x16, в который установлена видеокарта.

Компьютер выпустят в 2026 году. В США открыли предварительные заказы: цены на AtomMan G1 Pro начинаются от 1039,90 $ за конфигурацию без оперативной памяти и твердотельных накопителей; цена готового варианта с 32 ГБ DDR5-5200 и накопителем объёмом 1 ТБ составляет 1439,90 $.

Источники: VideoCardz, Liliputing.