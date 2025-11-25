Сайт Конференция
Moleculo
YouTube-блогер RandomGaminginHD запустил на AMD Radeon R9 380X игры ARC Raiders и Battlefield 6
Видеокарта давно не поддерживается, но современные игры ещё запускает.

YouTube-блогер RandomGaminginHD протестировал видеокарту AMD Radeon R9 380X 4 ГБ десятилетней давности в современных реалиях и был удивлён её бодрым духом. Поддержка видеокарты прекращена, драйверы не обновляются с 2022 года, однако современные игры на ней ещё запускаются, не без проблем, но если денег на новое «железо» нет, то и такой вариант будет в радость.

Источник изображения: RandomGaminginHD, YouTube

В тестировании блогер решил придерживаться официального программного обеспечения AMD, хотя известно о существовании сборок драйверов от энтузиастов. В тестовой системе использовался процессор Intel Core i5-12400F и 16 ГБ оперативной памяти DDR4, операционная система Windows 11 (официально не поддерживаемая драйверами для Radeon R9 380X).

Популярная новинка, эвакуационный шутер ARC Raiders, на системе с Radeon R9 380X запустилась, но возникли проблемы с загрузкой текстур. Даже те текстуры, что смогли загрузиться, со временем пропадали. Тех, кто привык к низкобюджетному геймингу, игра может заинтересовать  даже в таком виде. Главное, что частота кадров довольно высокая. В разрешении рендеринга 70% от 1080p и с минимальными графическими настройками средняя частота кадров составила 67 FPS.

В Cyberpunk 2077 тоже можно поиграть. На минимальных настройках графики с технологией AMD FSR 3 в режиме «Качество» удалось добиться средней частоты кадров около 45 FPS.

Источник изображения: RandomGaminginHD, YouTube

На Radeon R9 380X удалось запустить даже Battlefield 6. Игра отказывалась запускаться из-за устаревших драйверов, но несколько изменений в реестре Windows позволили обойти блокировку. В разрешении рендеринга 60% от 1080p средняя частота кадров составила 50 FPS.

Kingdom Come Deliverance 2 тоже работает. На минимальных настройках с FSR 3.1 «Баланс» средняя частота кадров составила 38 FPS. Текстуры отдалённых объектов подгружаются с задержкой, статистика 0,1% не радует, но в целом поиграть можно.

В инди-играх, таких как Hollow Knight Silksong, проблем с производительностью нет. Более старые игры работают без явных проблем. Средняя частота кадров в GTA V Legacy на высоких настройках графики около 100 FPS, в Red Dead Redemption 2 превышает 40 FPS, а в The Witcher 3 Next Gen — более 60 FPS на средних настройках с FSR 2 «Качество». В многопользовательских играх Fortnite, Apex Legends и Counter-Strike 2 можно подобрать настройки для достижения средней частоты кадров более 100 FPS.

С одной стороны, AMD Radeon R9 380X 4 ГБ сильно устарела, не поддерживается и не подходит для современных игр, с другой — её можно рассматривать при острой необходимости приобрести хотя бы какую-то видеокарту в отсутствии более современных альтернатив. Многое решает цена, например, автору видео видеокарта обошлась дешевле, чем любая из протестированных игр.

#amd #видеокарты #игры #устаревшие видеокарты
Источник: youtube.com
