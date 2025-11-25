Процессор Intel Core Ultra 9 386Hпоказывает неплохие результаты

В базе данных Geekbench появился отчёт о тестировании процессора Intel Core Ultra 9 386H в ноутбуке Acer Predator Helios (PHN16S-I51) с 64 ГБ оперативной памяти, сообщает Wccftech. Процессор показал неплохие результаты, заметно опередив предшественника.

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos, Unsplash (отредактировано)

В однопоточных тестах Core Ultra 9 386H набрал 2845 баллов. Если судить по данным, подготовленным авторами Wccftech, рассматриваемый процессор семейства Panther Lake на 9% быстрее Core Ultra 9 285H семейства Arrow Lake. Оценка даже на пару процентов выше, чем у AMD Ryzen AI MAX+ 395.

Источник изображения:Geekbench

В многопоточных тестах Core Ultra 9 386H набрал 15407 баллов при своей 16-ядерной конфигурации 4P+8E+4LP. Эта оценка на 4% выше результата Core Ultra 9 285H с тем же количеством ядер, но в другой конфигурации 6P+8E+2LP. Флагманский процессор семейства Raptor Lake-HX Refresh, 24-ядерный Core i9-14900HX, оказался примерно на 100 баллов быстрее. Результат выбран сомнительный, поскольку 14900HX легко набирает 17000 баллов и больше. Недалеко ушёл и Core i5-14600KF с результатом около 15630 баллов — это 14-ядерный 20-поточный разблокированный процессор для настольных ПК с базовой расчётной тепловой мощностью 120 Вт. Базовая мощность Core Ultra 9 386H, как ожидается, составит 45…50 Вт.

Согласно неофициальным данным, опубликованным ранее, Intel Core Ultra 9 386H может повышать тактовую частоту производительных ядер до 4,9 ГГц. Это не самые высокие показатели среди процессоров Panther Lake класса мощности H, есть несколько моделей с пиковыми частотами 5,0 и 5,1 ГГц.