Новые процессоры для рабочих станций и энтузиастов

В Сети появилась неофициальная информация о новом чипсете Intel W890 для материнских плат с сокетом LGA 4710 и процессоров Granite Rapids WS (GNR-WS). Схема и фрагменты документации одной из таких плат говорят о поддержке процессоров с расчётной тепловой мощностью до 350 Вт и оперативной памяти DDR5-5200 типа DIMM и RDIMM общим объёмом до 2 ТБ в четырёхканальном режиме. Также говорится об использовании 8 линий PCIe Gen 4 для последовательной шины Direct Media Interface (DMI), которая соединяет процессор с чипсетом.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Согласно предыдущим утечкам, семейство процессоров Intel GNR-WS будет представлено в рамках серии Xeon 600. В серию войдёт как минимум одиннадцать моделей, начиная от Xeon 634 с кэш-памятью 3-го уровня объёмом 48 МБ и заканчивая Xeon 698X и 696X, объём кэш-памяти 3-го уровня которых составляет 338 МБ. Максимальное и минимальное количество ядер остаётся неизвестным. Одна из моделей с названием Xeon 654 оснащена 18 ядрами. В процессорах используются только производительные ядра.

Источник изображения: VideoCardz

Текущая платформа Intel для рабочих станций W790 появилась в феврале 2023 года вместе с сериями процессоров Xeon W-2400 и W-3400 семейства Sapphire Rapids WS. В серии W-2400 были представлены процессоры с количеством ядер до 24, поддержкой четырёхканальной оперативной памяти DDR5-4800 общим объёмом до 2 ТБ и 64 линий PCIe Gen 5. Серия W-3400 объединила более продвинутые процессоры с количеством ядер до 56, поддержкой до 4 ТБ оперативной памяти в восьмиканальном режиме и 112 линий PCIe Gen 5. В третьем квартале 2024 года Intel выпустила обновлённые серии Xeon W-2500 и W-3500, увеличив максимальное количество ядер до 60. Максимальная расчётная тепловая мощность тоже выросла, с прежних 350 до 385 Вт.

На текущий момент специалисты не видят явных преимуществ над конкурирующими процессорами AMD Ryzen Threadripper 9000 и Threadripper Pro 9000. Линейка AMD является более обширной: в неё входят модели с количеством ядер от 8 до 96 и кэш-памятью 3-го уровня объёмом до 384 МБ.