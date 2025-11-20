Презентация процессоров ожидается 5 января 2026 года.

Компания Intel официально объявила о презентации процессоров Core Ultra серии 3 (Panther Lake) на первой неделе будущего года, 5 января, сообщает Wccftech. Дата мероприятия совпадает со сроками проведения выставки CES 2026.

Источник изображения: Intel Corp

Презентация процессоров Panther Lake считается одним из главных потребительских релизов следующего года. Это первые потребительские процессоры Intel, которые производятся с применением передовой технологии Intel 18A. Кроме того, в Panther Lake используются новые P-ядра Cougar Cove и новые E-ядра Darkmont, новая интегрированная графика Xe 3-го поколения Celestial и новый нейропроцессор 5-го поколения Intel NPU 5.

Ожидается, что Intel обновит и брендинг процессоров, добавив категорию Core Ultra X. К ней должны относиться процессоры с самой производительно интегрированной графикой и поддержкой самой быстрой памяти. На выставке CES 2026 компания Intel должна представить и более доступные версии Panther Lake для устройств массового сегмента.